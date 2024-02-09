Россия дронами ударила по Харьковщине: жуткие последствия атаки

Оккупанты ежедневно наносят удары по мирным городам нашего государства, подвергая опасности гражданских. На этот раз под прицелом была Змиевская община в Харьковской области.

В ночь на 9 февраля российские захватчики выпустили именно ударные дроны в направлении Харьковской области. Утром в областной военной администрации рассказали о последствиях обстрела и показали кадры с места атаки.

Смотрите также Атака "Шахедами": в Харьковской области в результате обстрела занялась гражданская инфраструктура

Удар по Змиевской общине

По словам председателя ОВА Олега Синегубова, под ударом была именно гражданская инфраструктура. Вспыхнул масштабный пожар, который отправились ликвидировать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской общины. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей,

– говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона отметил, что пострадал в результате обстрела гражданский мужчина-охранник. Медики оказали ему соответствующую помощь на месте.

Змиевская община на Харьковщине после обстрела / Фото ОВА

"В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса, столовая. Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура", – добавил Синегубов.

Пожар в Змиевской общине в результате атаки: смотрите видео ОВА

Больше об атаке