Россия ежедневно тратит почти 900 миллионов долларов на войну в Украине, – СМИ

Россия уже 75 дней ведет полномасштабную войну против Украины. За это время экономика государства-агрессора потеряла миллиарды долларов.

Сколько Россия тратит на войну

Кремль ежедневно тратит около 900 миллионов долларов на войну. Об этом сообщил военный аналитик Шон Спунтс.

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На что тратят эти деньги:

выплаты русским военным;

обеспечение их боеприпасами, пулями и ракетами;

расходы по ремонту утраченной или поврежденной военной техники.

Эти цифры не учитывают потери России, которые она понесла из-за введения санкций.

Какими будут последствия санкций

Экономика государства-агрессора может отброситься на 30 лет назад из-за обвала рубля. Аналитики считают, что уровень жизни россиян может снизиться в течение ближайших 5 лет.

ВСУ уничтожают российскую технику

Всю дорогую технику россиян активно уничтожают Вооруженные Силы Украины. Деньги, которые могли бы улучшить жизнь людей в российских селах, превращают в металлолом в Украине.

В течение суток 8 мая на Юге страны ВСУ ликвидировали 51 оккупанта, 2 дрона, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" и вертолет. День до этого также оказался неудачным для неприятеля на этом направлении. Ведь потери россиян составили 56 человек, 3 РСЗО, 4 БТРа и 2 единицы автомобильной техники.

В кадр украинского беспилотника попал момент, как танк оккупантов дважды наехал на мину и взорвался. После первого взрыва экипаж продолжил движение, а вот после второго отправился "на концерт Кобзона".

За предыдущую неделю в зоне ООС наши бойцы отразили 71 вражескую атаку. Они уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем, 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной, 39 единиц автомобильной техники.

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По состоянию на утро 8 мая на войне против Украины погибли не менее 25,5 тысячи российских военных. Эта цифра не является окончательной, ведь точно подсчитать количество ликвидированных оккупантов в зоне активных боевых действий – сложно.