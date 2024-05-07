Россия глушит сигнал GPS над странами Балтии: для чего это Кремлю и как вредит гражданской авиации

Последствия российско-украинской войны давно вышли за пределы фронта и собственно противоборствующих сторон, которые воюют. Последствия атак украинских беспилотников уже чувствуют жители глубокого российского тыла и нефтегазовая отрасль агрессора.

Недавно действия России по глушению сигнала GPS привели к остановке авиасообщения с эстонским городом Тарту. Страны Балтии обвиняют Россию в создании препятствий гражданской авиации. Однако эксперты считают, что таким образом Россия пытается защититься от атак украинских дронов.

Что происходит в небе над странами Балтии и что делает Россия с сигналом GPS – выяснял 24 Канал.

Как второй город Эстонии остался без авиации

В конце апреля министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, независимо друг от друга, предупредили об опасности глушения GPS в регионе Балтийского моря. Проблема усилилась в последние недели в апреле – два рейса финской авиакомпании Finnair из Хельсинки в эстонский город Тарту были вынуждены вернуться в Финляндию из-за помех GPS.

К теме Изменят ли войну дроны с искусственным интеллектом: что о них говорят в Украине и мире

Тарту – второй по населению город Эстонии, где проживают более 93 000 человек. Известен как "интеллектуальный центр Эстонии", является местом расположения Тартуского университета, основанного в 1632 году.Расстояние до границы с Россией – около 50 километров.



Аэропорт Тарту / Фото airport.ee

Финская авиакомпания Finnair, которая является единственным международным перевозчиком в Тарту, приостановила все рейсы в эстонский город как минимум до 31 мая.

Что такое GPS? Это система глобального позиционирования NAVSTAR, разработана Минобороны США. Работает с 1978 года, имеет 32 рабочих спутника. Используется для транспортной навигации, на частных устройствах, в мобильной связи, науке, картографии и т. д.

Если кто-то выключает ваши фары, когда вы едете ночью, это опасно. События в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становятся слишком опасными, чтобы их игнорировать,

– заявил Financial Times Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

В то же время Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, добавил, что считает глушение GPS частью вражеской деятельности России: "Такие действия являются гибридной атакой и угрозой для нашего народа и безопасности, и мы не потерпим это".

Читайте также Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии, – СМИ

Что происходит в небе над Балтикой

В марте глушение GPS Россией повлияло и на правительственный самолет Великобритании. На его борту находился министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс, который возвращался домой из Польши.Сигнал его самолета был заглушен возле Калининграда.

За последние месяцы десятки тысяч гражданских рейсов также пострадали от глушения GPS, пишет Financial Times. Российские действия также влияют на навигацию лодок в Балтийском море. Эксперты, чье мнение приводит FT, считают, что глушение GPS легко осуществить с помощью относительно дешевого оборудования.

Дана Говард, эксперт по GPS, президент Resilient Navigation and Timing Foundation, группы защиты прав пользователей GPS, утверждает, что вероятность аварий возрастает.

"Когда отсутствует GPS, авиация становится менее эффективной и безопасной", – объясняет Говард. Хотя на самолетах есть резервные системы, экипажи недостаточно обучены работать с ними.

Юхо Синкконен, руководитель отдела полетных операций в Finnair, у которого 22-летний стаж пилота, добавил, что объем помех GPS увеличивается с 2022 года, но это "не влияет на безопасность". По его словам, большинство аэропортов имеют оборудование, позволяющее самолетам приземляться без GPS.

В то же время Тарту не является таким аэропортом.

По словам Сирилла Розей, старшего эксперта по кибербезопасности Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), хотя проблема существовала до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, она обостряется.Сейчас EASA фиксирует



Случаи глушения GPS над Балтикой / Инфографика Markus Jonsson / Twitter

В двадцатых числах марта помехи в районе Балтийского моря наблюдались в течение рекордных 47 часов подряд. Их действие ощутили на себе 1 614 самолетов, большинство – гражданские пассажирские суда, написал OSINT-исследователь Markus Jonsson.

К теме Россия стоит за глушением GPS в Европе, – командующий Силами обороны Эстонии

"Защита Калининграда". Чего боится Россия

Эксперты говорят, что существует несколько различных источников глушения GPS:

один базируется в Калининграде,

другой отвечает за помехи в Эстонии и Финляндии,

а отдельный источник влияет на крайний север Норвегии и Финляндии.

Неназванный высокопоставленный чиновник, слова которого приводит FT, указал, что одна из теорий деятельности России заключается в том, что агрессор пытается "защитить" Калининград от возможных атак украинских дронов. В то же время Россия не берет на себя ответственность за эти действия в Балтике.

О том, что глушение сигналов GPS над Балтикой "вероятнее всего" является следствием борьбы России с дронами, говорят и в финском агентстве транспорта и связи Traficom.

Помехи усилились, когда в январе 2024 года начались атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру России... Вполне возможно, что помехи, которые сейчас наблюдаются в авиации, скорее всего, являются побочным эффектом самозащиты России, который используется для предотвращения навигации и управления дронами, управляемыми спутниковой навигацией или мобильными частотами,

– говорится в сообщении Traficom.

Кир Джайлз, директор Исследовательского центра исследования конфликтов, британского аналитического центра, считает, что Россия вмешивается в GPS как из наступательных, так и из оборонительных соображений, сообщает BBC. По мнению Джайзлза, Россия проверяет свои возможности полностью обездвижить Европу, а также защититься от возможных ракетных атак и беспилотников.

Украина уже нашла способы обойти российское глушение GPS, используя другие навигационные системы для нанесения ударов беспилотниками вглубь России. Но это не значит, что России не выгодно убедиться, что GPS можно выключить,

– говорит Джайлз.

Влияние помех GPS на навигацию внутри России гораздо менее серьезное, поскольку она имеет собственную спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, добавляет специалист.

Что такое ГЛОНАСС? Глобальная навигационная спутниковая система – советский, а затем российский аналог GPS, который работает на основе спутников "Глонасс-К" и "Глонасс-М". Использует 24 спутника. ГЛОНАСС работает с 1982 года. В 2009 году даже было объявлено, что в проекте будет участвовать и украинская сторона.

Российские действия по глушению сигнала уже имеют последствия и на поле боя. По крайней мере три важных американских вида оружия, поставленные в Украину, – ракеты GMLRS, которые выпускаются с HIMARS, бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB и высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, – потеряли свою точность и эффективность из-за российских помех, пишет The Economist.

Ранее украинский Центр оборонных стратегий сообщал, что Украина прекратила атаки GMLRS из-за ухудшения их GPS-наведения: "Лишь незначительное количество снарядов Excalibur теперь достигает своих целей".