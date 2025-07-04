Россия терроризирует Польшу и страны Балтии с помощью стратегической системы РЭБ, – СМИ

С 2022 года прибалтийские страны, особенно Эстония и Польша, регулярно страдают от работы российских систем РЭБ. Те препятствуют гражданскому судоходству и авиасообщению путем глушения спутниковых систем навигации и спуфинга.

За последние годы из-за действий оккупантов тысячи кораблей и аэропортов были вынуждены отменять свои рейсы. Недавно польские и немецкие исследователи узнали, какие именно системы РЭБ устраивает террор в районе Балтийского моря, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Чем Россия терроризирует страны Балтии

Специалисты определили две точки на побережье Балтийского моря в Калининграде, откуда в последнее время происходят сигналы РЭБ. Обе точки расположены вблизи известных российских подразделений радиоэлектронной борьбы.

В мае и апреле 2025 года атаки осуществлялись из района антенной площадки Окунево, что рядом с городом Балтийск. В Окунево располагается множество антенн, некоторые из них вполне могут оказаться стационарными системами РЭБ.

Вблизи Окунево ранее фиксировалась работа мобильных систем РЭБ, таких как комплекс стратегического уровня "Мурманск-БН".

Справка: "Мурманск-БН" – средство разведки и подавления линий связи в коротковолновом диапазоне с объявленной россиянами максимальной дальностью в 5000 километров. Этот РЭБ оборудован раскладной антенной, которая имеет немалые размеры, как для мобильных систем, – 32 метра высотой

В Калининградской области с 2018 года "Мурманск-БН" находится на вооружении у 841-ого отдельного центра РЭБ Балтийского флота России.

К слову, уже 5 стран Европы – Эстония, Литва, Латия, Швеция и Германия – объявили действие российского РЭБа формой гибридной войны, направленной на нарушение порядка.

С этой позицией согласны не все. Некоторые считают действие российского РЭБа вынужденной мерой для защиты собственных военных объектов от дронов.

Однако для прикрытия собственных объектов от дронов оккупантам хватит и значительно менее мощных систем. Кроме того, чтобы добраться до этих объектов, дроны должны быть запущены с самой территории Калининградской области.

Так что, никакого смысла глушить приграничные районы нет. Именно, поэтому такие действия со стороны России больше похожи на преднамеренные террористические акции, чем на побочный эффект, которым они пытаются прикрываться.