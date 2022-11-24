Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма

В четверг, 24 ноября, парламент Нидерландов назвал действия России в Украине терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма. Депутаты поддержали политику правительства по поддержке Украины.

Большинство партий поддержали предложение депутата Тома ван дер Ли. Также они поддержали политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

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Какие партии поддержали резолюцию

Подавляющее большинство партий, в частности: VVD (Народная партия за свободу и демократию), D66 (прогрессивные демократы), PvdA (Трудовая партия), CDA (Христианско-демократическая партия), поддержали предложение депутата Тома ван дер Ли из GroenLinks (Зеленые левые).

Следует отметить, что подавляющее большинство партий поддерживают политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

Напомним, что Нидерланды передадут Украине 100 миллионов евро в новый Международный фонд. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ, сообщили в Минобороны Нидерландов.

За них профинансируют покупку военной техники для нужд украинской армии.

Мир постепенно признает Россию страной-террористкой

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.

26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала все страны, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.

Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

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