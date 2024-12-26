Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы готов к консультациям с администрацией Трампа по Украине. В то же время в Москве надеются, что Белый дом "вникнет в причины конфликта".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. В то же время, по его словам, перемирие сейчас стало бы "путем в никуда", вместо этого нужны окончательные юридические договоренности,

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Что Лавров сказал о переговорах

Сергей Лавров заявил, что Россию не может устроить "пустой разговор" по так называемому украинскому урегулированию.

Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз – если кто-то не понимает нашу многократно и предельно ясно изложенную позицию – подтверждать: открыты к любым переговорам, если переговоры будут по существу, о первопричинах и принципах, о которых сказал президент Путин в июне этого года,

– сказал глава российского МИДа.

Он добавил, что Россия якобы не выдвигает предварительных условий по переговорам, а речь идет о "требованиях выполнить договоренности, которые уже были".

Лавров также прокомментировал заявления спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога, который сказал, что Минские договоренности были проваленной попыткой урегулирования. По словам россиянина, это свидетельствует о том, что Келлогу "еще предстоит погрузиться в украинское досье глубже".

К слову, ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что завершит войну в Украине. Более того, он обещает остановить хаос на Ближнем Востоке и не допустить начала Третьей мировой.