Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке встретился с Сергеем Лавровым. Разговором были довольны оба, Сийярто даже посоветовал последовать его примеру и говорить с представителем государства-террориста.

Петер Сийярто часто предпринимает странные и даже опасные шаги. К примеру, в июле он сказал, что Запад своими поставками Украине оружия спонсирует войну.

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О чем же можно говорить с Лавровым

По словам Сийярто, он общался с Лавровым "как и на каждой Генеральной Ассамблее ООН". Вот так просто, как будто и нет войны.

Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое, тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены,

– высказался министр иностранных дел Венгрии.

Лавров же выдал лживое заявление, что Россия готова к мирным переговорам.

Что стоит за советом Сийярто

Речь идет не только о часто двусмысленной позиции Венгрии. Россия обменивает лояльность к своей преступной политике на поставку топлива.

И нефть, и газ будут поставляться в контрактных объемах и в контрактное время, равно как и ядерное топливо,

– радуется Сийярто.

Эти поставки нужны венграм для расширения АЭС "Пакш" – единственной работающей атомной электростанции в Венгрии. Новые энергоблоки хотят ввести в эксплуатацию до 2030 года. В этом году из России было получено 3,3 миллиона тонн нефти и 4,2 миллиарда кубометров природного газа.

Лавров якобы пообещал, что поставки природного газа, нефти и ядерного топлива будут бесперебойными, а Россия выполнит свои контрактные обязательства. Венгерское издание Index назвало это "прекрасным обещанием". Как тут не вспомнить слова Владимира Зеленского "Спросите Пригожина, можно ли доверять обещаниям Путина"!

Как дела с зерновым соглашением

Венгрия была среди стран, которые продлили запрет на импорт украинского зерна. В настоящее время министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведет переговоры с этим государством. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сказал, что говорил с коллегой около часа. "Венгерская сторона согласилась и предварительно считает наш план таким, который может быть принят", – сообщил он.