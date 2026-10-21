Россия якобы может возобновить переговоры о войне в трехстороннем формате: у Путина назвали даты

Россия заявила о готовности возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате в десятых числах ноября. Путин озвучил это предложение во время встречи с Уиткоффом в Петербурге.

Как сообщил Ушаков, встреча в Петербурге стала продолжением предыдущего телефонного разговора с Трампом.

О чем говорили стороны?

Ключевой темой обсуждения между Путиным и Уиткоффом стала ситуация в Украине и возможные пути достижения устойчивого мира.

По словам Ушакова, Уиткофф отметил, что решение Москвы вернуться к трехсторонним переговорам Трамп воспримет с большим удовлетворением. В то же время в ходе переговоров речь шла о новых предложениях европейцев и Киева, в которых Уиткофф заметил мало пользы.

Экономические проекты и обсуждение линии фронта

Путин изложил Уиткоффу свое видение ситуации на линии боевого столкновения, заявив о том, что российские войска удерживают инициативу.

Отдельно участники встречи подробно рассмотрели возможность реализации масштабных экономических проектов между Россией и США. К переговорам также удаленно присоединился Кушнер, который по видеосвязи высказал свои оценки по темам обсуждения.

Отметим, что Владимир Зеленский во время интервью для Fox News подтвердил готовность рассмотреть мирное соглашение с Россией, предусматривающее фиксацию нынешней линии фронта. Такой сценарий позволил бы Украине сохранить контроль над не менее чем 75% своей территории.