Як повідомив Ушаков, зустріч у Петербурзі стала продовженням попередньої телефонної розмови з Трампом.

Про що говорили сторони?

Ключовою темою обговорення між Путіним та Віткоффом була ситуація в Україні та можливі шляхи досягнення стійкого миру.

За словами Ушакова, Віткофф зазначив, що рішення Москви повернутися до тристоронніх перемовин Трамп сприйме з великим задоволенням. Водночас під час переговорів йшлося про нові пропозиції європейців і Києва, в яких Віткофф помітив мало користі.

Економічні проєкти та обговорення лінії фронту

Путін представив Віткоффу своє бачення ситуації на лінії бойового зіткнення, заявивши про утримання ініціативи російськими військами.

Окремо учасники зустрічі детально розглянули можливість реалізації масштабних економічних проєктів між Росією та США. До переговорів також дистанційно долучився Кушнер, який через відеозв'язок висловив власні оцінки щодо тем обговорення.

Зауважимо, що Володимир Зеленський під час інтерв'ю для Fox News підтвердив готовність розглянути мирну угоду з Росією, яка передбачатиме фіксацію нинішньої лінії фронту. Такий сценарій дозволив би Україні зберегти контроль щонайменше над 75% своєї території.