Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но есть условие, – Bloomberg

В России выразили готовность увеличить поставки голубого топлива в Европу. Однако для этого страна-агрессор требует предоставления разрешения для запуска "Северного потока-2".

Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили, что Москва "вряд ли согласится на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать".

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Следовательно, Россия хочет получить одобрение от Германии и Европейского Союза.

Газовый кризис в Европе

По состоянию на 14 октября, цена на газ в Европе вновь начала расти. Утром стоимость превысила отметку 1 200 долларов за тысячу кубометров.

15 октября стало известно, что темпы закачки газа в газохранилища Европы с начала новой недели упали. Нынешний уровень – самый низкий с мая. Еврокомиссия считает объем запасов газа в хранилищах достаточными, чтобы пройти зиму, если не произойдет ничего непредвиденного.

Румыния 19 октября обвинила Россию в энергетическом кризисе в Молдове и призвала ЕС помочь стране справиться с непростой ситуацией.

"Северный поток-2": что известно

"Северный поток-2" – это газопровод для поставки газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.

Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.

Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.

Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств соблюдения норм Евросоюза.

В Европе 6 октября цена газа выросла только за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубов.