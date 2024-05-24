Россия якобы готова заморозить войну: что об этом говорят в ЕС
Если Путин действительно готов остановить боевые действия в Украине, то он просто может вывести свою армию прямо сейчас. Евросоюз не планирует ослаблять военную поддержку Украине.
Так, на условиях анонимности прокомментировал публикацию Reuters высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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"Завтра все может закончиться, если он выведет войска"
В Евросоюзе говорят, что стратегия относительно помощи для Украины не изменится. Источник признает, что ЕС должен поставлять оружие и снаряды быстрее по сравнению с тем, как растут потребности Украины.
И хотя Путин пытается увеличить производство оружия в России и закупить его в Северной Корее или Иране, Евросоюз реагирует на это через санкции и благодаря чешской инициативе по закупке снарядов в третьих странах.
Я думаю, что наша позиция на уровне ЕС не изменилась. И вместе с нашими партнерами из США мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку, в которой нуждается Украина, чтобы избежать любой неудачи и поражения, что будет катастрофической не только для Украины, но и для нас,
– сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
Другой европейский чиновник заявил, что война может закончиться прямо сейчас, если Путин отведет свои войска.
Путин начал эту войну, именно он напал на Украину. Он бомбит украинские города ежедневно. Завтра все может закончиться, если он выведет войска (из Украины),
– отреагировал еврочиновник на публикацию Reuters о "готовности" Путина "заморозить войну".
Что говорят в МИД
- Министр иностранных дел объяснил цель анонимных заявлений российских источников о якобы "готовности" Путина заморозить войну на нынешней линии соприкосновения.
- Кулеба риторически спросил, почему вражеские источники вдруг сообщают СМИ, якобы диктатор "готов" остановить войну на нынешней линии соприкосновения. На самом деле все очень просто.
- "Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.
- Также отметил, что сейчас Путин не имеет никакого желания прекратить агрессию. Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир, а не войну.
- "Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", – объяснил глава МИД.
- Добавил, что именно поэтому так важно, чтобы на Саммите присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей мира.
- "Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", – подчеркнул Кулеба.