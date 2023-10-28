К тому, что произошло 24 февраля 2022 года, Россия готовилась 12 лет: какие есть доказательства

28 октября 2023, 23:59
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Николай Белесков отмечает, что россияне существенно деградировали в военной сфере. В то же время они все еще вполне способны к существенному сопротивлению на временно оккупированных территориях.

Белесков – старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований. Он считает, что чтобы проводить следующие наступательные операции, России нужно много времени, чтобы восстановить потенциал, сообщает 24 Канал.

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Чтобы восстановить утраченный потенциал, стране-террористке необходимо ежемесячно производить 34 танка. И даже тогда процесс займет не менее 10 лет.

К тому, чтобы Россия решилась на то, что мы увидели 24 февраля 2022 года, она шла 12 лет. Захватчики осуществляли модернизацию своей армии, занимались перевооружением, но находились в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Совсем другая проблема заключается в том, что для стратегических оборонных операций нужно значительно меньше остающегося у них потенциала.
– говорится в сообщении.

Именно поэтому оккупанты были вынуждены перейти в глухую оборону, а на некоторых участках действовать проактивно. В настоящее время Кремль сосредоточился на том, чтобы пытаться сорвать движение украинских героев и сохранить контроль за временно оккупированными территориями.

Какова сейчас цель Москвы

Официальная Москва тщетно пытается усилить свои переговорные позиции, а также убедить мир остановить оказание помощи Украине.

В то же время Россия не может реализовать никаких планов и несет колоссальные потери. По состоянию на 28 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 298 420 оккупантов. Разведка Великобритании сообщила, что под Авдеевкой россияне понесли наибольшие потери за 2023 год.

 

Автор: Мар'яна Бекало