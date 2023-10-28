К тому, что произошло 24 февраля 2022 года, Россия готовилась 12 лет: какие есть доказательства

Николай Белесков отмечает, что россияне существенно деградировали в военной сфере. В то же время они все еще вполне способны к существенному сопротивлению на временно оккупированных территориях.

Белесков – старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований. Он считает, что чтобы проводить следующие наступательные операции, России нужно много времени, чтобы восстановить потенциал, сообщает 24 Канал.

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Чтобы восстановить утраченный потенциал, стране-террористке необходимо ежемесячно производить 34 танка. И даже тогда процесс займет не менее 10 лет.

К тому, чтобы Россия решилась на то, что мы увидели 24 февраля 2022 года, она шла 12 лет. Захватчики осуществляли модернизацию своей армии, занимались перевооружением, но находились в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Совсем другая проблема заключается в том, что для стратегических оборонных операций нужно значительно меньше остающегося у них потенциала.

– говорится в сообщении.

Именно поэтому оккупанты были вынуждены перейти в глухую оборону, а на некоторых участках действовать проактивно. В настоящее время Кремль сосредоточился на том, чтобы пытаться сорвать движение украинских героев и сохранить контроль за временно оккупированными территориями.

Какова сейчас цель Москвы

Официальная Москва тщетно пытается усилить свои переговорные позиции, а также убедить мир остановить оказание помощи Украине.

В то же время Россия не может реализовать никаких планов и несет колоссальные потери. По состоянию на 28 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 298 420 оккупантов. Разведка Великобритании сообщила, что под Авдеевкой россияне понесли наибольшие потери за 2023 год.