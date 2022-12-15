Россия готовит 200 тысяч новых солдат, – Залужный оценил возможное повторное наступление на Киев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов на столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Залужный не сомневается в том, что оккупанты снова пойдут на Киев.

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Залужный убежден, что россияне снова пойдут на Киев

Залужный отметил, что все-таки "частичная мобилизация" в России сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.

Это неправда, что их проблемы настолько ужасные, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что изучал историю двух чеченских войн, где все было так же. "Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему", – заявил он.

"Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", – подчеркнул Залужный.

В частности, уже в январе, но, скорее всего, весной, Россия может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

Россия может попытаться начать широкомасштабное наступление