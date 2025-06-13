По данным нашей разведки, Россия готовит боевые операции не только в Украине, – Сибига

Кремль продолжает наступательные действия в Украине и не планирует останавливать войну. Более того, в Москве готовятся к атакам на другие страны.

Россия принялась готовить стратегические резервы. Это означает, что он планирует боевые операции не только в Украине. Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает 24 Канал.

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Мир вместе должен остановить Путина

Поэтому, по словам Сибиги, союзники должны максимально мобилизовать свои дипломатические усилия, чтобы остановить войну.

Это вопрос не только Украины. Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию.

– подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что именно сейчас пора снова начать процесс признания России государством-террористом. Он напомнил, что в ответ на мирные предложения мира Москва отвечает только эскалацией и террором.

Давайте думать не о том, чего хочет Путин, а о том, что мы можем сделать сейчас, чтобы вынудить его пойти на мир,

– призвал чиновник.

Напомним, что, по данным немецкой разведки, Россия попытается проверить, будут ли США защищать своих союзников по НАТО, если те окажутся под угрозой. Для этого оккупантам не обязательно разворачивать танковые колонны, достаточно в страну-члена Альянса отправить "зеленых человечков" под предлогом защиты русскоязычного населения.