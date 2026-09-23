Россия готовит атаку баллистикой: в ЦПИ заявили о признаках подготовки
Россия готовит очередной баллистический обстрел территории Украины. Фиксируются все соответствующие признаки.
Об этом 23 сентября сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.
Что говорят в ЦПД
Разведывательные данные фиксируют характерные черты военных приготовлений России к применению баллистического вооружения.
В ЦПД украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Будьте внимательны в ближайшие дни,
– призвал Андрей Коваленко.
Параллельно с военными угрозами российские дипломаты активно имитируют участие в переговорах, намеренно тормозя любые реальные шаги по достижению мира.
Реальное прекращение огня не входит в актуальные планы Кремля, поэтому дипломатическая траектория используется исключительно для отвлечения внимания.
К слову, в МИД России признали, что Россия не будет делать перерывов в войне для мирных переговоров. Сергей Лавров заявил, что Европа хочет паузы, потому что хочет получить передышку и пополнить истощенный военный арсенал "киевского режима", который "из-за безвыходного положения уже давно перешел на откровенно террористические методы".