2 бригады по 6 тысяч человек, – Зеленский заявил, что Россия уже готовит военных из КНДР

Враг готовит подразделения из бойцов Северной Кореи для войны против Украины. Даже может быть 2 бригады по 6 тысяч человек.

Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, Украина ожидает жесткой предметной реакции мира, не только словами, передает 24 Канал.

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Россия готовит 2 бригады из военных КНДР

Глава государства отметил, что заслушал несколько важных докладов Главкома Сырского о ситуации на фронте и перспективах на ближайшее время.

В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил все страны и лидеров, которые осудили присоединение Северной Кореи к российской войне.

Понятно, что в Пхеньяне так же как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников,

– подчеркнул украинский лидер.

Также заявил, если КНДР может вмешиваться в войну в Европе, это означает, что давления на этот режим точно недостаточно.

И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, на самом деле помогает Путину воевать,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, преступников надо останавливать. Украина ожидает жесткой предметной реакции мира, и не только словами.