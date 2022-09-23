Россия готовит для Запада иллюзию, что она готова сдаться, – литовский эксперт

На днях Россия объявила о мобилизации и уже начала набирать людей, которые не готовы к войне. Кроме того, страна-террорист уволила пленных защитников, в том числе и командиров полка "Азов". Эксперты считают, что кремль создает иллюзию, что россия готова сдаться.

Об этом 24 каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичюс. По его мнению, обмен пленными свидетельствует о том, что Россия готовит ловушку для Запада.

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Литовец отметил, что россия вернула защитников "Азовстали", хотя это не идет ей на руку, так что, вероятно, она что-то готовит.

Что может готовить Россия? Она может готовить информационное наступление на Запад, чтобы уговорить его о том, что, как и говорил Эрдоган, россия якобы готова закончить эту войну и договориться о чем-то,

– заявил Лауринавичюс.

Он подчеркнул, что так Россия хочет привести влиятельные страны Запада к мнению, что она уже кажется и нужно заканчивать войну. "Ведь такие настроения на Западе действительно есть, такая реальность. Там хотят как-нибудь, но уже закончить войну", – добавил эксперт.

По его словам, этот так называемый "жест доброй воли" России наводит на мысль, что это часть "операции". Они ведь (россияне – 24 канал) многое делают на Западе.

"Они начали новую волну гибридной войны , и, к сожалению, Запад получит больше пророссийского руководства, в частности, на выборах в Италии, а также будут новые пророссийские протесты в Европе. Мы еще многое увидим", - считает литовец.

И то, чего Россия сейчас пытается достичь – это просто чтобы оставить себе эти захваченные в Украине территории. Ведь ее ложь заключается в том, что россия "якобы не нападала, а пытается добиться безопасности для себя",

– сказал Лауриновичюс.

Он добавил, что кремль надеется, что эти оккупированные территории останутся в России и тогда там скажут, что они победили. "Конечно, это только теория, но такой риск велик", - ответил эксперт.

Лауриновичюс о действиях россии и ситуации на Западе: видео



К слову, у россиян началась паника из-за проведения частичной мобилизации. В кремле уже отреагировали на это. В частности, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков назвал реакцию россиян на мобилизацию "истерической и чрезвычайно эмоциональной".

Всего Россия хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов. Впрочем, британская разведка считает , что им не удастся это сделать.

Но, несмотря на заявления путина по мобилизации и ядерным угрозам, Запад не прекращает поддерживать Украину в борьбе против оккупантов. Более того, вероятно, страны-партнеры активизируют поставки нам необходимого оружия и техники.