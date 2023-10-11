Ситуация с Бахмутом повторяется: Россия готовит информационное цунами об Авдеевке

В ближайшее время российская пропаганда значительно усилит распространение фейков и манипуляций связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Они будут такие же, как те нарративы, которые распространяли во время боев за Бахмут.

Российская пропаганда имеет задачу распространять в своем и интегрировать в украинское и западное информационные пространства фейки.

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Какие фейки будет распространять враг

1. "В районе Авдеевки Силы обороны Украины несут катастрофические потери", из-за этого якобы воевать приходится даже раненым. В подразделениях только старые бойцы, а западной техникой, которую передают страны-партнеры, никто пользоваться не сможет, потому что всех якобы убили. То есть будет гипертрофированный упор на потерях.

2. "Авдеевка "окружена" российскими подразделениями". Согласно этому нарративу, ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Авдеевки, все чаще будут употреблять маргинальный термин "котел". При этом нарратив о "котле" практически всегда будут использовать с нарративом о потерях.

3. "Силы обороны Украины наспех и хаотично покидают Авдеевку". Согласно этому нарративу будут распространять ложную информацию о том, что украинские военные "бегут" из города, иногда даже вопреки приказам командования. То есть не подчиняются приказам, дезертируют, самовольно покидают позиции.

4. "Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Авдеевки находятся в жесткой конфронтации и взаимной враждебности". Этот фейк пульсирует и генерируется еще с февраля 2022, но сейчас ему добавят дополнительных жизненных соков.

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Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться с помощью использования как информационных площадок серого сегмента, так и СМИ. Особенно будут распространять в комментариях и интервью некоторых источников, заслуживающих доверия, но сохраняющих анонимность.

Россия готовится к информационному цунами

Например, "солдат/командир" подразделения ВСУ из-под Авдеевки рассказал о "колоссальных потерях". "Источник" в Офисе Президента рассказал на условиях анонимности о "конфликте" Зеленского и Залужного. "Военнослужащий" из Авдеевки, пожелавший остаться неизвестным, рассказал об "окружении".

Также россияне будут широко использовать ресурс карманных "экспертов" из заграничного пула. В основном, все эти люди уже давно дискредитировали себя бессмысленными заявлениями, но сейчас их массовое комментирование ситуации в Авдеевке должно создать эффект информационного цунами.

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В этом контексте отмечу, что ситуация в районе Авдеевки действительно непростая. Однако она никогда и не была простой. Авдеевка – это город, который в постоянной обороне с 2014 года. Однако мы должны сохранять критическое мышление и не вестись на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации.

Российская пропаганда сегодня максимально активизируется, чтобы натянуть Авдеевку на Бахмут.

Сохранение информационной гигиены, последовательный анализ информации и источников, а также сопоставление с официальными заявлениями и проверенными источниками является залогом победы не только на информационном поле боя, но и реальном.