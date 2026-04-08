Россияне готовят к запуску два "Орешника": Свитан предположил, решатся ли они на удары

На российском полигоне "Капустин Яр" была зафиксирована подготовка к возможному запуску двух ракет "Орешник". Россия, действительно, может использовать это опасное оружие. Вопрос в том, куда именно.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, к чему могут готовиться россияне. Напомним, что в феврале 2026 года также велась активность на "Капустином Яру" по возможного применения "Орешника", однако тогда запуска ракет так и не произошло.

К теме Поражение Воткинского завода: СМИ ответили, остановится ли производство "Искандеров" и "Орешника"

Опаснее ли "Орешник", чем "Кинжал" или "Искандер"?

Свитан отметил, что сегодня существует достаточное количество разведывательных средств, чтобы почти со 100% уверенностью убедиться в том, что российские ракеты вышли на пусковые рубежи или готовятся к пуску.

Поэтому возможность запуска одной или двух ракет в ближайшее время точно существует. "Орешник" довольно грозное оружие, хотя с точки зрения нанесения поражений для нас гораздо опаснее "Кинжал" или "Искандер",

– пояснил военный эксперт.

Единственная проблема "Орешника" – гиперзвуковая скорость и малое подростковое время. Мы, по словам полковника запаса, узнаем о его пуске только по срисовыванию восходящей траектории, примерно рассчитав саму траекторию ракеты. Но будем знать, куда именно она прилетит, только за несколько минут до ее падения.

С этой точки зрения "Искандер", по его словам, даже немного опаснее "Орешника", потому что его подростковая скорость меньше. А тот же "Кинжал" хоть и имеет опасную боевую часть, весом в полтонны, но он запускается по взлету МиГ-31К, поэтому в этом случае опасность немного растянута во времени.

К слову. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что россияне могут нанести удары "Орешником" в любое время, однако запуск этой ракеты – довольно дорогой процесс, который будет стоить десятки миллионов долларов только за один пуск. К тому же, по его мнению, не очень много военного смысла в применении "Орешника", но россиянам на это безразлично. Он не исключил возможность атаки на Пасху.

"В то же время "Орешник" у россиян находится в предсерийном режиме. Они достаточно не запустили его серийное производство, ведь он имеет большие проблемы с двигателем, системами наведения и раскрытия. То, что в последнее время известно о потугах россиян запустить "Орешник" и они иногда отбиваются, свидетельствует о том, что они доводят ракету", – подчеркнул Свитан.

Однако в этом исполнении "Орешник" даже немного опаснее, потому что может упасть где угодно. И это проблема также и для россиян, потому что ракета может приземлиться, направляясь в сторону Украины, и на российской территории. Также она может упасть и на любом участке на украинской территории. Это, в частности, создает опасность и для Польши. Если "Орешник" будет двигаться в сторону Львова или Староконстантинова, он может, как предположил военный эксперт, перелететь границу.

Если россияне направят "Орешник" на Запад Украины, то возможными его целями могут стать именно Львов и Староконстантинов. Боевая часть, которая сейчас используется в этой ракете, направлена или на удар по определенным подземным бункерам, или накрытие площади, а это как раз аэродромные поля,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому проблема есть однозначно, и пока эти два "Орешника" не уйдут со стартового поля в "Капустином Яру", нам нужно, как отметил полковник запаса, быть постоянно готовыми к ударам ими.

Что известно о предыдущих пусках "Орешника"?