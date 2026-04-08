Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, до чого можуть готуватися росіяни. Нагадаємо, що у лютому 2026 року також велась активність на "Капустиному Яру" щодо можливого застосування "Орешника", проте тоді запуску ракет так і не відбулося.

Чи небезпечніший "Орешник" за "Кинджал" чи "Іскандер"?

Світан наголосив, що сьогодні існує достатня кількість розвідувальних засобів, щоб майже зі 100% впевненістю переконатися у тому, що російські ракети вийшли на пускові рубежі або готуються до пуску.

Тому можливість запуску однієї чи двох ракет найближчим часом точно існує. "Орешник" доволі грізна зброя, хоча з погляду завдання уражень для нас набагато небезпечнішими є "Кинджал" або "Іскандер",

– пояснив військовий експерт.

Єдина проблема "Орешника" – гіперзвукова швидкість та малий підлітний час. Ми, за словами полковника запасу, дізнаємося про його пуск тільки зі змалювання висхідної траєкторії, приблизно розрахувавши саму траєкторію ракети. Але знатимемо, куди саме вона прилетить, тільки за кілька хвилин до її падіння.

З цього погляду "Іскандер", за його словами, навіть трохи небезпечніший за "Орешник", тому що його підлітна швидкість менша. А той самий "Кинджал" хоч і має небезпечну бойову частину, вагою у пів тонни, але він запускається по зльоту МіГ-31К, тому у цьому випадку небезпека трохи розтягнута у часі.

До слова. Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що росіяни можуть завдати ударів "Орешником" у будь-який час, однак запуск цієї ракети – доволі дорогий процес, який коштуватиме десятки мільйонів доларів лише за один пуск. До того ж, на його думку, не дуже багато військового сенсу у застосуванні "Орешника", але росіянам на це байдуже. Він не виключив можливість атаки на Великдень.

"Водночас "Орешник" у росіян перебуває у передсерійному режимі. Вони досить не запустили його серійне виробництво, адже він має великі проблеми з двигуном, системами наведення та розкриття. Те, що останнім часом відомо про потуги росіян запустити "Орешник" і вони іноді відбиваються, свідчить про те, що вони доводять ракету", – підкреслив Світан.

Однак у цьому виконанні "Орешник" навіть трохи небезпечніший, тому що може впасти будь-де. І це проблема також і для росіян, бо ракета може приземлитися, прямуючи у бік України, і на російській території. Також вона може впасти і на будь-якій ділянці на українській території. Це, зокрема, створює небезпеку і для Польщі. Якщо "Орешник" рухатиметься у бік Львова чи Старокостянтинова, він може, як припустив військовий експерт, перелетіти кордон.

Якщо росіяни спрямують "Орешник" на Захід України, то можливими його цілями можуть стати саме Львів і Старокостянтинів. Бойова частина, яка зараз використовується у цій ракеті, спрямована або на удар по певних підземних бункерах, або накриття площі, а це якраз аеродромні поля,

– зауважив Роман Світан.

Тому проблема є однозначно, і поки ці два "Орешника" не підуть зі стартового поля у "Капустиному Ярі", нам потрібно, як наголосив полковник запасу, бути постійно готовими до ударів ними.

