Россия готовит комплексный подход, - Буданов предупредил о сложном периоде с середины мая
Российские войска не прекращают штурмовать позиции Сил обороны на фронте. Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какой может быть ситуация в ближайшее время.
Кирилл Буданов предупредил о нелегком периоде с середины мая. Об этом он рассказал в интервью BBC News 19 апреля.
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Буданов рассказал о ситуации в ближайшее время
Глава ГУР отвечая на уточняющий вопрос о том, на чем базируются их прогнозы, дал четкий ответ. "На фактах, цифрах, документах и тому подобное", – подчеркнул Буданов.
Комментируя то, о чем говорят сегодня эти цифры, он отметил, что "нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время". Однако, Буданов подчеркнул, что ситуация не катастрофическая, это тоже надо понимать. "Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – ответил глава ГУР.
"А если говорить о фронте?", – поинтересовались журналисты.
Я и о фронте в том числе. Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня,
– объяснил главный разведчик страны.
Журналисты уточнили, идет ли речь и о внутриполитической ситуации. "Речь обо всем", – ответил на вопрос глава ГУР МО Кирилл Буданов.
Что нужно, чтобы перехватить инициативу на фронте
- Президент Украины указал на важность получения дефицитного оружия от США. Он отметил усиление обороноспособности страны.
- По словам Зеленского, соответствующая помощь увеличит шансы Украины на победу. Зеленский выразил надежду на быстрое решение Сената США и предоставление необходимого оружия без проволочек.
- Глава государства заявил, что Украина ожидает артиллерию, стратегическое дальнобойное оружие, в частности ATACMS, и системы противовоздушной обороны.
- Украинский президент выразил убеждение, что с надлежащим вооружением Силы обороны смогут не только стабилизировать ситуацию, но и перехватить инициативу на фронте.