Россия готовит комплексный подход, - Буданов предупредил о сложном периоде с середины мая

Российские войска не прекращают штурмовать позиции Сил обороны на фронте. Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какой может быть ситуация в ближайшее время.

Кирилл Буданов предупредил о нелегком периоде с середины мая. Об этом он рассказал в интервью BBC News 19 апреля.

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Буданов рассказал о ситуации в ближайшее время

Глава ГУР отвечая на уточняющий вопрос о том, на чем базируются их прогнозы, дал четкий ответ. "На фактах, цифрах, документах и тому подобное", – подчеркнул Буданов.

Комментируя то, о чем говорят сегодня эти цифры, он отметил, что "нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время". Однако, Буданов подчеркнул, что ситуация не катастрофическая, это тоже надо понимать. "Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – ответил глава ГУР.

"А если говорить о фронте?", – поинтересовались журналисты.

Я и о фронте в том числе. Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня,

– объяснил главный разведчик страны.

Журналисты уточнили, идет ли речь и о внутриполитической ситуации. "Речь обо всем", – ответил на вопрос глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Что нужно, чтобы перехватить инициативу на фронте