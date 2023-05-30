Россия готовит мощную атаку с помощью ракет с моря и дронов, – ОК "Юг"

Враг долгое время не использовал ракеты морского базирования, а потому может готовить комбинированную атаку с использованием "Калибров" и дронов-камикадзе. Общий залп с кораблей может достигать 16 ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, враг продолжает настойчивое маневрирование в Черном море, сообщает 24 Канал.

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Враг может готовить коварную атаку

Гуменюк подчеркнула, что на сегодня в Черном море враг настойчиво маневрирует корабельной группировкой и россияне постоянно перемещают ракетоносители. Если днем они были наращены до 4 – двух надводных, два подводных, то сейчас ситуация изменилась. Один надводный ракетоноситель возведен в пункт базирования, а на дежурстве остается 2 подводных и 1 надводный. Общий залп ракет типа "Калибр" в таком случае может достигать 16 единиц.

В ОК "Юг" подчеркнули, что выявить пуски подводных ракетоносителей системам ПВО несколько сложнее – это может свидетельствовать о подготовке коварной атаки комбинированного типа.

Отдельно напомню, что пуски подводных носителей выявить системы ПВО несколько сложнее. Это может свидетельствовать о том, что враг действительно готовит коварную атаку с помощью смешанного типа разных боеприпасов, как они это уже любят. Это микс дроновой и ракетной атаки,

– заявила Гуменюк.

По ее словам, россияне могут применить именно ракеты морского базирования, поскольку долгое время враг выдерживал паузу и не использовал их. Гуменюк заявила, что враг мог подстраивать эту ситуацию для будущих атак. Однако в ОК "Юг" не исключают и активность вражеской авиации, потому что потенциал применения ракет воздушного базирования остается.

"Поскольку они пытаются всеми силами вычислить системы ПВО, обойти их, попасть в объекты, обозначившие для себя как цели, и попасть, в том числе в средства ПВО. С учетом того, что они любят атаковать именно ночью, нужно быть начеку", – подытожила Гуменюк.

Уровень угрозы – чрезвычайно высок

Днем 30 мая враг значительно увеличил количество ракетоносителей в Черном море. По информации ОК "Юг", россияне вывели в море 12 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 24.

"Уровень угрозы остается очень высоким. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги", – подчеркнул спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Сигналы воздушной тревоги не стоит игнорировать еще по той причине, что в Кремле началась настоящая истерика после атаки неизвестными беспилотниками на Москву. Российский диктатор Владимир Путин начал запугивать украинцев, обвиняя в атаке. Более того, он начал маразматически заявлять о якобы "провокации" и "зеркальном ответе".