Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, ворог продовжує наполегливе маневрування у Чорному морі, повідомляє 24 Канал.

До теми Розслаблятись зарано, – Гуменюк розповіла, чи може Росія запускати більше "Шахедів"

Ворог може готувати підступну атаку

Гуменюк підкреслила, що станом на зараз у Чорному морі ворог наполегливо маневрує корабельним угрупуванням і росіяни постійно переміщують ракетоносії. Якщо вдень їх було нарощено до 4 – два надводних, два підводних, то зараз ситуація змінилася. Один надводний ракетоносій зведений у пункт базування, а на чергуванні залишається 2 підводних та 1 надводний. Загальний залп ракет типу "Калібр" у такому випадку може сягати 16 одиниць.

В ОК "Південь" наголосили, що виявити пуски підводних ракетоносіїв системам ППО дещо складніше – це може свідчити про підготовку до підступної атаки комбінованого типу.

Окремо нагадаю, що пуски підводних носіїв виявити системам ППО дещо складніше. Це може свідчити про те, що ворог дійсно готує підступну атаку за допомогою мішаного типу різних боєприпасів, як вони вже це полюбляють. Це міксування дронової та ракетної атаки,

– заявила Гуменюк.

За її словами, росіяни можуть застосувати саме ракети морського базування, оскільки тривалий час ворог витримував паузу й не використовував їх. Гуменюк заявила, що ворог міг підлаштовувати цю ситуацію для майбутніх атак. Проте в ОК "Південь" не виключають й активність ворожої авіації, тому що потенціал застосування ракет повітряного базування залишається.

"Оскільки вони намагаються всіма силами вирахувати системи ППО, обійти їх, влучити в об'єкти, які позначили для себе як цілі, і влучити, у тому числі у засоби ППО. З урахуванням того, що вони полюбляють атакувати саме уночі, треба бути напоготові", – підсумувала Гуменюк.

Рівень загрози – надзвичайно високий

Удень 30 травня ворог значно збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі. За інформацією ОК "Південь", росіяни вивели у море 12 кораблів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 24.

"Рівень загрози залишається надзвичайно високим. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – наголосив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Сигнали повітряної тривоги не варто ігнорувати ще й з тієї причини, що у Кремлі почалася справжня істерика після атаки невідомими безпілотниками на Москву. Російський диктатор Владімір Путін почав залякувати українців, звинувачуючи в атаці. Ба більше, він почав маразматично заявляти про буцімто "провокації" та "дзеркальну відповідь".