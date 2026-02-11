К чему активно готовится армия России: военные раскрыли ближайшие планы россиян

В последние дни начали появляться сообщения о том, что враг уже в течение длительного времени подтягивает военные силы на восточном и южном направлениях с целью активизации боев. Поговаривают, что масштабное наступление может произойти весной 2026 года.

Однако наступлений, как в 2022 году в нынешних условиях провести практически невозможно. Ведь характер войны изменился – от быстрых операций к формату истощения и постепенного вытеснения противника. Специально для 24 Канала военные объяснили, к чему готовится Россия и действительно ли планирует наступление весной.

К чему готовятся россияне?

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что Россия продолжает концентрировать основные усилия на восточном и южном направлениях. Туда противник активно перебрасывает личный состав и технику, что может свидетельствовать о подготовке к более масштабным действиям весной.

По его словам, враг планирует усилить штурмовые действия и попытаться нарастить темп наступления. В то же время он подчеркнул, что украинские Силы обороны вряд ли позволят оккупантам реализовать эти намерения.

В течение января российские войска проводили перегруппировку и доукомплектацию подразделений. Нынешние погодные условия ограничивают возможности для активных штурмов, поэтому противник, вероятно, ожидает потепления, в частности в апреле,

– сказал Мусиенко.

Сейчас на востоке и юге действительно фиксируется усиление российских группировок. Именно по этой причине украинские военные в последние недели наносят удары по позициям врага на временно оккупированных территориях, пытаясь сорвать поставки вооружения и подкрепления. Несмотря на уже высокую интенсивность боевых действий, Россия намерена еще больше активизировать наступление весной.

По словам Мусиенко, ситуация на отдельных участках фронта требует особого внимания. В частности, вблизи Гуляйполя противник некоторое время имел тактические продвижения, однако украинские силы сумели стабилизировать обстановку.

Важно! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях. Кроме этого, противник активно концентрирует силы и на Краматорском направлении.

Оккупанты пытаются дестабилизировать фланги украинских позиций. Подобная тактика используется системно – для ослабления обороны и дальнейшего вытеснения подразделений ВСУ. Для этого враг активно применяет авиационные бомбы, фактически уничтожая укрепления.

Какие основные угрозы для Донецкой области?

На отдельных участках фронта уже наблюдается рост использования российской авиации, что создает условия для продвижения пехоты. Вероятно, враг и в дальнейшем будет усиливать авиационный компонент на южном и восточном направлениях, пытаясь нанести удары по украинским подразделениям.

"На Лиманском направлении противник продолжает наступательные действия в сторону Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации, где интенсивность боев уже возросла", – отметил военный.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявлял, что для полного захвата Донбасса России понадобилось бы минимум два года и около 800 тысяч военных. В то же время, по его мнению, армия агрессора не способна поддерживать боевые действия на таком уровне в течение длительного времени.

Украинские военные сосредоточены на сдерживании противника и недопущении развития его наступательного темпа. Кроме того, Россия сталкивается с определенными трудностями, связанными с отключением Starlink.

Ключевая задача сейчас – не позволить врагу нарастить скорость продвижения. Подобную тактику сдерживания уже применяли под Покровском и Миргородом, когда на Западе звучали заявления о якобы неизбежной потере этих городов. Сейчас же важно сохранять устойчивость обороны на всех других участках Донецкой области, ведь очевидно, что Россия не намерена останавливаться.

Возможно ли стремительное наступление на фронте?

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов считает, что будущие наступательные действия Украины вряд ли повторят стремительные и масштабные операции 2022 года. Сегодня на фронте формируется другая логика войны – с фокусом на истощение противника, маневренность и постепенное вытеснение его с позиций.

Он отметил, что ожидать повторения Херсонской или Харьковской операций не стоит, ведь нынешняя ситуация создает другие возможности. Однако они требуют времени и другой стратегии.

По словам Сазонова, характер боевых действий изменился. Как Украина, так и Россия действуют вдоль более стабильной линии фронта, без масштабных и быстрых прорывов большими силами. В то же время противник не имеет сформированных стратегических резервов и фактически ведет боевые действия без длительных пауз.

К слову, блокирование спутниковой связи Starlink существенно усложнило ситуацию для российских войск вдоль всей линии фронта. Нарушение стабильной коммуникации негативно повлияло на управление беспилотниками и координацию подразделений, что приводит к ошибкам, в том числе и к поражению собственных сил. Альтернативные средства связи не обеспечивают должного уровня контроля, поэтому оккупанты пытаются обходить ограничения через незаконную регистрацию терминалов. Однако полноценной замены этой связи пока нет.

"Повторения 2022 года не будет. Не будет быстрых наступлений – вероятно, ни с нашей стороны, ни со стороны врага", – объяснил он.

Россия, по его словам, не имеет большой резервной группировки, которая ожидала бы благоприятного момента для решительного наступления. Подразделения часто направляют в бой почти сразу после формирования, нередко без надлежащей подготовки. Это существенно ограничивает их способность к глубоким прорывам.

Вероятные контрнаступательные действия Украины в 2026 году, о которых ранее упоминали публично, скорее всего будут иметь вид серии локальных маневров. Россия вынуждена перебрасывать силы между направлениями, в частности из Волчанска, Купянска, Харьковской или Херсонской областей, чтобы компенсировать недостаток резервов.

В таких условиях Украина получает тактический выбор: либо усиливать оборону на угрожающих участках, или использовать момент и давить там, где противник ослаб.

Или мы перебрасываем силы на Славянск или Гуляйполе, или идем в контрнаступление там, где они сами себя ослабили. Такой сценарий возможен,

– отметил военнослужащий.

По его словам, подобная тактика позволяет постепенно расширять зону поражения и создавать для врага условия, при которых удержание передовых рубежей становится все сложнее.

"Это не стремительный рейд, а медленное и системное вытеснение противника", – подытожил Сазонов.

Такой подход требует времени и последовательности. Результат измеряется не скоростью продвижения на десятки километров, а постепенным расширением пространства, где противник уже не может чувствовать себя уверенно.

Какая ситуация на фронте?