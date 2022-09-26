Россия готовит массированные кибератаки на критическую инфраструктуру Украины, в частности энергообъекты

Российские оккупанты готовят массированные кибератаки против Украины. Под угрозой объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников.

ГУР МО предупредили, что кремль планирует массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждения критической инфраструктуры союзников Украины.

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Враг попытается усилить эффект ракетных ударов

Отмечается, что в первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли.

Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР МО сообщили, что россия планирует увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины. В первую очередь, речь идет о Польше и странах Балтии.

Последние ракетные удары россии: что известно

. Россияне уже атаковали энергообъекты Украины. В частности, 11 сентября россияне двумя ракетами атаковали Харьковскую ТЭЦ-5. После этого в Харькове, а также в некоторых других областях Украины исчезли свет и вода.

В ночь с 25 на 26 сентября российские военные обстреляли ряд регионов Украины, в том числе Запорожье, Николаевщину и Днепропетровщину.

Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью и поселку в Запорожском районе. Сообщается, что разрушены объекты инфраструктуры. Повреждения получили жилые дома, учебные заведения и здравоохранение.

Также россияне всю ночь обстреливали Никопольщину тяжелой артиллерией и из РСЗО.

Кроме того, российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два вражеских дрона попали в объект военной инфраструктуры, в результате чего произошла детонация боеприпасов. Еще один дрон был сбит силами ПВО.

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