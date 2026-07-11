Об этом 24 Канал рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что в случае, если удары Украины по логистике противника продолжатся, Россия может объявить мобилизацию. Напомним, что, по данным российских СМИ, Кремль уже несколько месяцев готовится к процессу, который официально не будут называть мобилизацией. В то же время российские власти не хотят повторять ошибок, допущенных во время мобилизации в 2022 году.

У России проблемы с обеспечением армии

Попович отметил, что в России могут объявить мобилизацию, поскольку считают людей основным ресурсом для достижения военных целей в войне. Но это не будет эффективным.

Сейчас из-за ударов по логистике у российской армии есть проблемы с обеспечением группировки, насчитывающей 720 тысяч человек. Если они увеличат его на 500 тысяч и его численность составит 1 миллион 200 тысяч человек личного состава, логистика от этого не заработает,

– пояснил военный обозреватель.

Денис Попович привел пример с бедной многодетной семьей, родители которой решили родить еще троих детей, чтобы стать богаче. И такая же ситуация сложится в российской армии – в ней будет еще больше голодных и необеспеченных солдат.

Военный обозреватель рассказал, решит ли мобилизация проблемы россиян на фронте: смотрите видео

Отметим, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко обратил внимание на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он начал постоянно говорить вместо "СВО" – полномасштабная война, подчеркивая, что "все начиналось как "СВО", а переросло в войну". По мнению Коваленко, это не просто словесная конструкция, а сознательная информационная подготовка россиян к проведению мобилизации. Соответствующие меры российские власти, как предположил глава Центра противодействия дезинформации, планируют провести осенью 2026 года.

Кроме того, Кремль может ввести дополнительные ограничения. Например, речь идет о запрете на выезд граждан России из страны.