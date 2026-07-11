Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, наголосивши, що у разі, якщо удари України по логістиці ворога продовжаться, то Росія може оголосити мобілізацію. Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, Кремль вже кілька місяців готується до процесу, який офіційно не називатимуть мобілізацією. Водночас російська влада не хоче повторювати помилок, яких припустилася під час мобілізації у 2022 році.

Росія має проблеми із забезпеченням армії

Попович зауважив, що у Росії можуть оголосити мобілізацію, тому що вважають людей основним ресурсом для досягнення військових цілей у війні. Але це не буде ефективним.

Зараз через удари по логістиці у російської армії є проблеми із забезпеченням угруповання, яке налічує 720 тисяч осіб. Якщо вони збільшать його на 500 тисяч і його чисельність складатиме 1 мільйон 200 тисяч особового складу, логістика краще не запрацює,

– пояснив військовий оглядач.

Денис Попович навів приклад з бідною багатодітною родиною, батьки якої вирішили народити ще трьох дітей, щоб стати багатшими. Та й сама ситуація складеться в російському війську – у ньому буде ще більше голодних і незабезпечених солдатів.

Військовий оглядач розповів, чи вирішить мобілізація проблеми росіян на фронті: дивіться відео

Зазначимо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко звернув увагу на слова речника Кремля Дмитра Пєскова. Він почав постійно казати замість "СВО" – повномасштабна війна, акцентуючи на тому, що "все починалося як "СВО", а переросло у війну". На думку Коваленка, це не просто словесна конструкція, а свідома інформаційна підготовка росіян до проведення мобілізації. Відповідні заходи російська влада, як припустив голова Центру протидії дезінформації, планує провести восени 2026 року.

Крім того, Кремль може ввести додаткові обмеження. Наприклад, йдеться про заборону на виїзд громадян Росії із країни.