Подготовка началась: где могут наступать россияне во время весенне-летней кампании

Россия готовится к новой наступательной операции в Украине. Сейчас они накапливают силы и средства и менее активно давят на фронте.

Однако оперативная пауза для россиян не будет слишком долгой, наступление может начаться уже в ближайшие месяцы. Где именно могут обостриться боевые действия, 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Где могут наступать россияне летом

Российские военные, вероятно, готовят "рывок" на фронте. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что это может произойти уже в мае. Однако сейчас интенсивность боевых действий на фронте несколько уменьшилась и есть конкретная причина, поэтому так происходит.

Уже с конца марта уменьшилось давление российских войск по всему фронту. То есть плотность российских войск уменьшается из-за того, что у них заканчиваются резервы и техника. Но следующий этап оперативной паузы для накопления сил и средств уже начался. Они уже готовят личный состав, и это подготовка к летней кампании 2025 года,

– отметил Роман Свитан.

По мнению полковника запаса ВСУ, эта оперативная пауза продлится примерно полтора – два месяца, как раз до окончания весны. Как только погода будет благоприятной, россияне могут начать движение вперед.

"Это не будет масштабное или какое-то большое наступление. Понятно, где они будут действовать: Луганская, Донецкая и Запорожская области. Вряд ли они полезут на левый берег (Херсонщины – 24 Канал). Так, будут пытаться, но масштабно им этого не удастся сделать", – предположил военный эксперт.

Вероятно, уже с конца мая оккупанты могут начать активные действия именно на Луганском, а также Купянско-Лиманском направлениях. Дело в том, что для россиян важен и этот участок Харьковской области, который граничит с Луганской. Они не могут оттуда оттеснить украинских военных. Это будет возможно, если левый берег Северского Донца взять под полный контроль. Такая операция, вероятно, и начнет новое наступление россиян на фронте.

Заметим также, что в ЦПД ранее сообщали, что россияне уже проводят разведку боем на Харьковщине, возле Сумщины и на Запорожском направлении.