Для них это шанс выйти из войны, – ветеран предположил, на каком направлении будут наступать россияне

Есть информация, что Россия, вероятно, готовится к наступлению весной и летом. Оккупанты могут сосредоточить свои силы на оккупации Донбасса, ведь это уже много лет главная цель Кремля. Однако также есть угроза для других регионов нашего государства.

Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал 24 Каналу, что противник все же будет концентрировать внимание на Донетчине. Ведь главная цель Владимира Путина, о которой он объявил еще в 2022 году – это захватить Донецкую и Луганскую области.

"Это (Донецкая область – 24 Канал) для них возможность выйти из войны. Россияне ищут эти возможности, и не могут это сделать, пока не достигнут тех целей, о которых объявил Путин", – высказался он.

Как будет действовать Россия на фронте?

Николай Мельник считает, что оккупанты сконцентрируют основные силы на Донецком направлении.

Кроме того, у россиян есть определенные успехи на Запорожье.

Я не скажу, что там группировки российских войск настолько сильны. Возможно, наши командиры где-то просчитались, что позволило довольно быстро продвинуться на Гуляйпольском направлении,

– отметил он.

Несмотря на все, украинским силам удалось отбросить там врага.

Интересно. В России могут готовиться к наступлению весной 2026 года, перебрасывая силы к восточной и южной границам Украины. Об этом рассказал аналитик издания BILD Юлиан Рьопке после общения с украинским военным, который на Покровском направлении. В Силах обороны считают, что противнику будет сложно прорвать оборону из-за значительных потерь и эффективной работы наших дронов и артиллерии.

По словам Николая Мельника, россияне попытаются сконцентрироваться вокруг Донетчины, но Запорожье и Лиманское направление будет для них вспомогательным для наступления. Главная причина – противник стремится растянуть ограниченные ресурсы Сил обороны на поле боя.

