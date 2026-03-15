Для них это шанс выйти из войны, – ветеран предположил, на каком направлении будут наступать россияне
- Россия, вероятно, готовится к весеннему и летнему наступлению, сосредотачивая силы на Донбассе, особенно в Донецкой области.
- Оккупанты пытаются сконцентрироваться в Донецкой области, но также имеют определенные успехи в Запорожье, стремясь растянуть ресурсы Сил обороны Украины.
Есть информация, что Россия, вероятно, готовится к наступлению весной и летом. Оккупанты могут сосредоточить свои силы на оккупации Донбасса, ведь это уже много лет главная цель Кремля. Однако также есть угроза для других регионов нашего государства.
Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал 24 Каналу, что противник все же будет концентрировать внимание на Донетчине. Ведь главная цель Владимира Путина, о которой он объявил еще в 2022 году – это захватить Донецкую и Луганскую области.
"Это (Донецкая область – 24 Канал) для них возможность выйти из войны. Россияне ищут эти возможности, и не могут это сделать, пока не достигнут тех целей, о которых объявил Путин", – высказался он.
Как будет действовать Россия на фронте?
Николай Мельник считает, что оккупанты сконцентрируют основные силы на Донецком направлении.
Кроме того, у россиян есть определенные успехи на Запорожье.
Я не скажу, что там группировки российских войск настолько сильны. Возможно, наши командиры где-то просчитались, что позволило довольно быстро продвинуться на Гуляйпольском направлении,
– отметил он.
Несмотря на все, украинским силам удалось отбросить там врага.
Интересно. В России могут готовиться к наступлению весной 2026 года, перебрасывая силы к восточной и южной границам Украины. Об этом рассказал аналитик издания BILD Юлиан Рьопке после общения с украинским военным, который на Покровском направлении. В Силах обороны считают, что противнику будет сложно прорвать оборону из-за значительных потерь и эффективной работы наших дронов и артиллерии.
По словам Николая Мельника, россияне попытаются сконцентрироваться вокруг Донетчины, но Запорожье и Лиманское направление будет для них вспомогательным для наступления. Главная причина – противник стремится растянуть ограниченные ресурсы Сил обороны на поле боя.
Россия готовит следующее: что известно?
Российское командование, вероятно, планирует использовать стратегические резервы для масштабного наступления на Юге и Востоке Украины летом 2026 года. Однако аналитики отмечают, что значительные потери и ограниченные ресурсы могут осложнить реализацию этих планов.
Западные СМИ сообщают о возможной подготовке России к наступлению вблизи Покровска, Гуляйполя и к западу от Запорожья. Руководитель Центр противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Украина давно знает об этих планах и Силы обороны уже работают над их срывом.
ВСУ смогли продвинуться на Славянское направление, тогда как российские силы не достигли заметных успехов. В то же время из-за значительных потерь оккупанты вынуждены бросать в штурмы малоподготовленные подразделения и отводить технику в тыл.