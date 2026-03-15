Ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник розповів 24 Каналу, що противник все ж концентруватиме увагу на Донеччині. Адже головна мета Володимира Путіна, про яку він оголосив ще у 2022 році – це захопити Донецьку та Луганську області.
"Це (Донеччина – 24 Канал) для них можливість вийти із війни. Росіяни шукають ці можливості, і не можуть це зробити, поки не досягнуть тих цілей, про які оголосив Путін", – висловився він.
Як діятиме Росія на фронті?
Микола Мельник вважає, що окупанти сконцентрують основні сили на Донецькому напрямку.
Крім того, у росіян є певні успіхи на Запоріжжі.
Я не скажу, що там угруповання російських військ настільки сильні. Можливо, наші командири десь прорахувались, що дозволило доволі швидко просунутися на Гуляйпільському напрямку,
– зауважив він.
Попри все, українським силам вдалося відкинути там ворога.
Цікаво. У Росії можуть готуватися до наступу навесні 2026 року, перекидаючи сили до східного та південного кордонів України. Про це розповів аналітик видання BILD Юліан Рьопке після спілкування з українським військовим, який на Покровському напрямку. У Силах оборони вважають, що противнику буде складно прорвати оборону через значні втрати та ефективну роботу наших дронів і артилерії.
За словами Миколи Мельника, росіяни спробують сконцентруватись довкола Донеччини, але Запоріжжя та Лиманський напрямок буде для них допоміжним для наступу. Головна причина – противник прагне розтягнути обмежені ресурси Сил оборони на полі бою.
Росія готує наступне: що відомо?
Російське командування, ймовірно, планує використати стратегічні резерви для масштабного наступу на Півдні та Сході України влітку 2026 року. Проте аналітики наголошують, що значні втрати та обмежені ресурси можуть ускладнити реалізацію цих планів.
Західні ЗМІ повідомляють про можливу підготовку Росії до наступу поблизу Покровська, Гуляйполя та на захід від Запоріжжя. Керівник Центр протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Україна давно знає про ці плани й Сили оборони вже працюють над їх зривом.
ЗСУ змогли просунутися на Слов'янський напрямок, тоді як російські сили не досягли помітних успіхів. Водночас через значні втрати окупанти змушені кидати в штурми малопідготовлені підрозділи та відводити техніку в тил.