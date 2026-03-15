Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал 24 Каналу, что противник все же будет концентрировать внимание на Донетчине. Ведь главная цель Владимира Путина, о которой он объявил еще в 2022 году – это захватить Донецкую и Луганскую области.

"Это (Донецкая область – 24 Канал) для них возможность выйти из войны. Россияне ищут эти возможности, и не могут это сделать, пока не достигнут тех целей, о которых объявил Путин", – высказался он.

Как будет действовать Россия на фронте?

Николай Мельник считает, что оккупанты сконцентрируют основные силы на Донецком направлении.

Кроме того, у россиян есть определенные успехи на Запорожье.

Я не скажу, что там группировки российских войск настолько сильны. Возможно, наши командиры где-то просчитались, что позволило довольно быстро продвинуться на Гуляйпольском направлении,

– отметил он.

Несмотря на все, украинским силам удалось отбросить там врага.

Интересно. В России могут готовиться к наступлению весной 2026 года, перебрасывая силы к восточной и южной границам Украины. Об этом рассказал аналитик издания BILD Юлиан Рьопке после общения с украинским военным, который на Покровском направлении. В Силах обороны считают, что противнику будет сложно прорвать оборону из-за значительных потерь и эффективной работы наших дронов и артиллерии.

По словам Николая Мельника, россияне попытаются сконцентрироваться вокруг Донетчины, но Запорожье и Лиманское направление будет для них вспомогательным для наступления. Главная причина – противник стремится растянуть ограниченные ресурсы Сил обороны на поле боя.

