Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал 24 Каналу, что противник все же будет концентрировать внимание на Донетчине. Ведь главная цель Владимира Путина, о которой он объявил еще в 2022 году – это захватить Донецкую и Луганскую области.
"Это (Донецкая область – 24 Канал) для них возможность выйти из войны. Россияне ищут эти возможности, и не могут это сделать, пока не достигнут тех целей, о которых объявил Путин", – высказался он.
Как будет действовать Россия на фронте?
Николай Мельник считает, что оккупанты сконцентрируют основные силы на Донецком направлении.
Кроме того, у россиян есть определенные успехи на Запорожье.
Я не скажу, что там группировки российских войск настолько сильны. Возможно, наши командиры где-то просчитались, что позволило довольно быстро продвинуться на Гуляйпольском направлении,
– отметил он.
Несмотря на все, украинским силам удалось отбросить там врага.
Интересно. В России могут готовиться к наступлению весной 2026 года, перебрасывая силы к восточной и южной границам Украины. Об этом рассказал аналитик издания BILD Юлиан Рьопке после общения с украинским военным, который на Покровском направлении. В Силах обороны считают, что противнику будет сложно прорвать оборону из-за значительных потерь и эффективной работы наших дронов и артиллерии.
По словам Николая Мельника, россияне попытаются сконцентрироваться вокруг Донетчины, но Запорожье и Лиманское направление будет для них вспомогательным для наступления. Главная причина – противник стремится растянуть ограниченные ресурсы Сил обороны на поле боя.
Россия готовит следующее: что известно?
Российское командование, вероятно, планирует использовать стратегические резервы для масштабного наступления на Юге и Востоке Украины летом 2026 года. Однако аналитики отмечают, что значительные потери и ограниченные ресурсы могут осложнить реализацию этих планов.
Западные СМИ сообщают о возможной подготовке России к наступлению вблизи Покровска, Гуляйполя и к западу от Запорожья. Руководитель Центр противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Украина давно знает об этих планах и Силы обороны уже работают над их срывом.
ВСУ смогли продвинуться на Славянское направление, тогда как российские силы не достигли заметных успехов. В то же время из-за значительных потерь оккупанты вынуждены бросать в штурмы малоподготовленные подразделения и отводить технику в тыл.