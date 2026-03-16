Для Кремля – это выход из войны: где Россия готовит наступление и почему это критически важно для Путина

Успехи Сил обороны на поле боя сломали планы России относительно весенней наступательной кампании. Однако враг все же готовится к активным действиям на определенных участках фронта.

Россияне сосредотачивают свои силы на Покровском, Александровском и Запорожском направлениях. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, на какое направление противник бросит основной ударный "кулак" и к каким коварным действиям попытается прибегнуть.

Какая самая большая проблема армии России после зимы?

Майор, заместитель командира батальона "Сила свободы" 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко отметил, что зима 2026 года была тяжелой для Сил обороны. Речь идет о морозах, трудной логистике и других сложностях, которые возникали в быту.

Однако, заметил он, труднее было стороне, которая наступала. Россиянам было сложнее подтягивать ресурсы и обеспечивать их. И сейчас они немного уставшие.

Такие факты, как обморожение, постоянно случались у противника, потому что в России не беспокоятся о своих солдатах. Для них это самый дешевый одноразовый ресурс,

– подчеркнул Назаренко.

Нынешние действия россиян, по словам военного, свидетельствуют о том, что они имели другие резервы живой силы, которые начали применять с улучшением погодных условий.

В основном враг не способен пробить украинскую оборону. А российских солдат очень быстро ликвидируют в так называемой килзоне. Это не дает противнику двигаться дальше.

Однако, по его словам, когда меняется погода – это влияет на тактику врага. При лучших летных условиях россияне могут запускать беспилотники других типов. Поэтому украинские воины должны демонстрировать выносливость и применять различные хитрости.

Кстати! Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что с потеплением враг стал меньше использовать технику, зато действительно увеличилось количество БПЛА. Россияне пытаются давить с воздуха, компенсируя недостаток штурмов.

Какова основная цель весеннего наступления России?

Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник уверен, что основной акцент России во время весенне-летней наступательной кампании будет на Донетчине.

Дело в том, что Путин еще в 2022 году заявил о намерении захватить Донецкую и Луганскую области, с тех пор это его навязчивая идея.

Это (Донетчина – 24 Канал) для них возможность выйти из войны. Россияне ищут пути выхода из войны и не могут этого сделать, пока не достигнут всего того, о чем объявил Путин,

– заявил Мельник.

В то же время он отметил, что россияне имеют определенные успехи в Запорожской области, хотя их группировки там не такие и сильные. Возможно, был какой-то просчет со стороны украинских командиров, из-за чего противник смог быстро продвинуться на Гуляйпольском направлении. Но в конце концов армию России удалось там отбросить.

Поэтому, подытожил ветеран, главной целью врага все же будет Донецкая область, а Запорожское и Лиманское направления будут вспомогательными во время его наступления. Россия так попытается растянуть украинские силы по фронту.

Интересно! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась, потому что им не удалось реализовать свой замысел. Однако враг пытается так или иначе действовать на разных участках фронта.

Когда и где Россия пойдет в наступление?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Россия сейчас пытается генерировать новые силы, выискивает слабые места в нашей обороне и накапливает резервы. В то же время ежедневные потери, которые армии России наносят Силы обороны, подрывают наступательный потенциал врага.

Однако, по его словам, россияне постоянно пытаются атаковать на 8 стратегических оперативных направлениях, а иногда даже имели продвижение. Например, враг пытается прорваться на Лиманско-Славянском направлении, чтобы создать северный коридор для наступления на Донецкую область.

За Константиновку сейчас идут тяжелые бои, потому что этот сектор удобный, чтобы в случае необходимости можно было дальше развернуть операции на Краматорск. Также Россия не прекращает попыток полностью захватить Покровск и Мирноград, неся там огромные потери.

Гуляйпольское направление, которое было всегда слабым, враг рассмотрел сейчас как альтернативу Покровскому, Донецкому, чтобы приблизиться и к Запорожью, и расширить масштабные операции по всей области,

– сказал Маломуж.

Генерал армии отметил, что россияне перебрасывают в Запорожскую область силы и основные ударные группы. На некоторое время даже перемещали часть сил с Покровского направления.

В целом же, резюмировал он, Россия сейчас активно готовится, а само весеннее наступление начнется в конце марта – начале апреля.

