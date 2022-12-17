Старый план для нового наступления, – полковник ВСУ объяснил, повторят ли оккупанты атаку на Киев
В последние дни чаще раздаются заявления о возможном новом масштабном наступлении россиян. Ожидается, что уже в начале следующего года оккупанты снова попрут в Киев. Эксперты уверяют. что за 10 месяцев войны Путин не отказался от своей цели захватить всю Украину.
Об этом 24 канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что российские штабы отработали план нападения на Украину в прошлом году, а в начале года его осуществили, однако они не достигли того результата, которого ожидали.
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Россия разрабатывает план наступления, но он не нов
Так что, по его словам, этот план никуда не делся, и как калька, используется для следующего года.
Военный эксперт подчеркнул, что этот же штаб представляет сейчас этот же план с пересчетом определенных сил и средств для его выполнения.
Этот план мы все видели – речь идет о захвате в полукольцо территории Украины, начиная от Херсона, а дальше в Одессу, Донбасс, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области – и в Киевскую область с заходом в Киев по правому берегу Днепра через Чернобыль,
– поделился Свитан.
Полковник запаса ВСУ добавил, что снова наша разведка приводит данные о том, что этот план разрабатывают и берут за основу для работы на следующий год.
Но, как отметил эксперт, вопрос в том – какую часть плана реализуют, потому что россияне столкнулись с необходимостью увеличить количество войск и техники,
Они не могут поставить в строй полтора миллиона человек для выполнения этого плана, ведь у них ограничено количество людей. Они максимум на конец февраля могут собрать около 200 тысяч человек, и это при условии, что будет еще одна мобилизация в России.
– считает Свитан.
По его мнению, об этих 200 тысячах и говорит Залужный (главнокомандующий ВСУ – 24 канал).
Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что Залужный выбрал пессимистический сценарий – считает, что может быть массированный удар россиян по Киеву, поэтому просит определенную военную технику у Запада.
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К февралю Крым и Юг уже будут уволены
Военный эксперт считает, что этих мобилизованных бросят не на Киев, ими, вероятно, усилят Донецкий фронт
К тому времени (февраля 2023 года – 24 канал) уже и Крым, и Херсонская и Запорожские области будут освобождены украинскими военными,
– заявляет Свитан.
По его словам, эти 200 тысяч россиян, которые могут собрать и подготовить к концу февраля, скорее всего могут бросить на Донецкий фронт.
Военный эксперт объяснил, что до конца зимы или начала весны россиянам придется вдоль границы с Украиной выдерживать линию обороны в тысячу километров, а для этого у них даже нет войск.
Как заметил Свитан, Белгородская, Курская и Брянская области уже начинают строить линии обороны на своих территориях у границы. По его мнению, это могут начать делать Ростовская и Воронежская области России.
Заявления Залужного о новом наступлении россиян
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил возможный повторное наступление кафиров на столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков и, вероятно, оккупанты снова пойдут на Киев.
- Залужный рассказал, что все-таки "частичная мобилизация" в России сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.
- Кроме того, российские войска могут возобновить наступательные операции. на двух основных направлениях продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков – Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области.
- В то же время главнокомандующий ВСУ отметил, что в его распоряжении в ВСУ – достаточное количество людей. Министр обороны Алексей Резников также заявил, что у Украины достаточно людей, чтобы эффективно бороться с российскими захватчиками.