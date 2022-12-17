Старый план для нового наступления, – полковник ВСУ объяснил, повторят ли оккупанты атаку на Киев

В последние дни чаще раздаются заявления о возможном новом масштабном наступлении россиян. Ожидается, что уже в начале следующего года оккупанты снова попрут в Киев. Эксперты уверяют. что за 10 месяцев войны Путин не отказался от своей цели захватить всю Украину.

Об этом 24 канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что российские штабы отработали план нападения на Украину в прошлом году, а в начале года его осуществили, однако они не достигли того результата, которого ожидали.

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Россия разрабатывает план наступления, но он не нов

Так что, по его словам, этот план никуда не делся, и как калька, используется для следующего года.

Военный эксперт подчеркнул, что этот же штаб представляет сейчас этот же план с пересчетом определенных сил и средств для его выполнения.

Этот план мы все видели – речь идет о захвате в полукольцо территории Украины, начиная от Херсона, а дальше в Одессу, Донбасс, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области – и в Киевскую область с заходом в Киев по правому берегу Днепра через Чернобыль,

– поделился Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что снова наша разведка приводит данные о том, что этот план разрабатывают и берут за основу для работы на следующий год.

Но, как отметил эксперт, вопрос в том – какую часть плана реализуют, потому что россияне столкнулись с необходимостью увеличить количество войск и техники,

Они не могут поставить в строй полтора миллиона человек для выполнения этого плана, ведь у них ограничено количество людей. Они максимум на конец февраля могут собрать около 200 тысяч человек, и это при условии, что будет еще одна мобилизация в России.

– считает Свитан.

По его мнению, об этих 200 тысячах и говорит Залужный (главнокомандующий ВСУ – 24 канал).

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что Залужный выбрал пессимистический сценарий – считает, что может быть массированный удар россиян по Киеву, поэтому просит определенную военную технику у Запада.

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К февралю Крым и Юг уже будут уволены

Военный эксперт считает, что этих мобилизованных бросят не на Киев, ими, вероятно, усилят Донецкий фронт

К тому времени (февраля 2023 года – 24 канал) уже и Крым, и Херсонская и Запорожские области будут освобождены украинскими военными,

– заявляет Свитан.

По его словам, эти 200 тысяч россиян, которые могут собрать и подготовить к концу февраля, скорее всего могут бросить на Донецкий фронт.

Военный эксперт объяснил, что до конца зимы или начала весны россиянам придется вдоль границы с Украиной выдерживать линию обороны в тысячу километров, а для этого у них даже нет войск.

Как заметил Свитан, Белгородская, Курская и Брянская области уже начинают строить линии обороны на своих территориях у границы. По его мнению, это могут начать делать Ростовская и Воронежская области России.

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