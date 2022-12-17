Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що російські штаби відпрацювали план нападу на Україну в минулому році, а на початку року його здійснили, проте вони не досягли того результату, на який очікували.
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Росія розробляє план наступу, але він не новий
Тож, за його словами, цей план нікуди не подівся, і як калька, використовується для наступного року.
Військовий експерт наголосив, що цей самий штаб подає зараз цей же план з перерахунком певних сил і засобів для його виконання.
Цей план ми всі бачили – йдеться про захоплення в напів кільце території України, починаючи від Херсону, а далі на Одесу, Донбас, Харківську, Сумську, Чернігівську області – і до Київської області з заходом в Київ по правому березі Дніпра через Чорнобиль,
– поділився Світан.
Полковник запасу ЗСУ додав, що знову наша розвідка подає дані про те, що цей план розробляють і беруть за основу для роботи на наступний рік.
Але, як зазначив експерт, питання в тому – яку частину плану реалізують, бо росіяни зіштовхнулися з необхідністю збільшити кількість військ та техніки,
Вони не можуть поставити в стрій півтора мільйона осіб для виконання цього плану, адже в них обмежена кількість людей. Вони максимум на кінець лютого можуть зібрати близько 200 тисяч людей, і це за умови, що буде ще одна мобілізація в Росії,
– вважає Світан.
На його думку, про ці 200 тисяч і говорить Залужний (головнокомандувач ЗСУ – 24 канал).
Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що Залужний вибрав песимістичний сценарій – вважає, що може бути масований удар росіян по Києва, тому просить певну військову техніку в Заходу.
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До лютого Крим та Південь вже будуть звільнені
Військовий експерт вважає, що цих мобілізованих кинуть не на Київ, ними, ймовірно, посилять Донецький фронт.
До того часу (лютого 2023 року – 24 канал) вже і Крим, і Херсонська та Запорізькі області, будуть звільнені українськими військовими,
– заявляє Світан.
За його словами, ці 200 тисяч росіян, які можуть зібрати і підготувати до кінця лютого, швидше за все, можуть кинути на Донецький фронт.
Військовий експерт пояснив, що до кінця зими чи початку весни росіянам доведеться вздовж кордону з Україною витримувати лінію оборони в тисячу кілометрів, а для цього в них навіть немає військ.
Як зауважив Світан, Бєлгородська, Курська та Брянська області вже починають будувати лінії оборони на своїх територіях біля кордону. На його думку, це можуть почати робити Ростовська і Воронезька області Росії.
Заяви Залужного про новий наступ росіян
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників і, ймовірно, окупанти знову підуть на Київ.
- Залужний розповів, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.
- Крім того, російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – вздовж кордону Харків – Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Водночас головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у його розпорядженні у ЗСУ – достатня кількість людей. Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що Україна має достатньо людей, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками.