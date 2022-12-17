Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що російські штаби відпрацювали план нападу на Україну в минулому році, а на початку року його здійснили, проте вони не досягли того результату, на який очікували.

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Росія розробляє план наступу, але він не новий

Тож, за його словами, цей план нікуди не подівся, і як калька, використовується для наступного року.

Військовий експерт наголосив, що цей самий штаб подає зараз цей же план з перерахунком певних сил і засобів для його виконання.

Цей план ми всі бачили – йдеться про захоплення в напів кільце території України, починаючи від Херсону, а далі на Одесу, Донбас, Харківську, Сумську, Чернігівську області – і до Київської області з заходом в Київ по правому березі Дніпра через Чорнобиль,

– поділився Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що знову наша розвідка подає дані про те, що цей план розробляють і беруть за основу для роботи на наступний рік.

Але, як зазначив експерт, питання в тому – яку частину плану реалізують, бо росіяни зіштовхнулися з необхідністю збільшити кількість військ та техніки,

Вони не можуть поставити в стрій півтора мільйона осіб для виконання цього плану, адже в них обмежена кількість людей. Вони максимум на кінець лютого можуть зібрати близько 200 тисяч людей, і це за умови, що буде ще одна мобілізація в Росії,

– вважає Світан.

На його думку, про ці 200 тисяч і говорить Залужний (головнокомандувач ЗСУ – 24 канал).

Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що Залужний вибрав песимістичний сценарій – вважає, що може бути масований удар росіян по Києва, тому просить певну військову техніку в Заходу.

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До лютого Крим та Південь вже будуть звільнені

Військовий експерт вважає, що цих мобілізованих кинуть не на Київ, ними, ймовірно, посилять Донецький фронт.

До того часу (лютого 2023 року – 24 канал) вже і Крим, і Херсонська та Запорізькі області, будуть звільнені українськими військовими,

– заявляє Світан.

За його словами, ці 200 тисяч росіян, які можуть зібрати і підготувати до кінця лютого, швидше за все, можуть кинути на Донецький фронт.

Військовий експерт пояснив, що до кінця зими чи початку весни росіянам доведеться вздовж кордону з Україною витримувати лінію оборони в тисячу кілометрів, а для цього в них навіть немає військ.

Як зауважив Світан, Бєлгородська, Курська та Брянська області вже починають будувати лінії оборони на своїх територіях біля кордону. На його думку, це можуть почати робити Ростовська і Воронезька області Росії.

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