Россия готовит новые пуски баллистики, – Зеленский предупредил украинцев об угрозе

Страна-агрессор намерена продолжать террор против украинских городов. Россия готовит новые запуски баллистических ракет.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о новых угрозах со стороны России?

Зеленский отметил, что действия России свидетельствуют о ее нежелании соблюдать договоренности, о которых говорил американский президент. По его словам, Украина поддержала прекращение ударов по энергетическим объектам.

Впрочем, российские войска продолжают совершать атаки на электростанции и подвергать опасности жизни украинцев. Отдельно глава государства обратил внимание на то, что Украина не получает от партнеров предупреждений о запусках баллистических ракет.

Украинский президент назвал несправедливой ситуацию, при которой Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику, а украинская сторона при этом остается без важной соответствующей информации от партнеров.

Владимир Зеленский призвал международное сообщество не замалчивать эту ситуацию. Он также подчеркнул важность того, чтобы Соединенные Штаты осознавали, что происходит, и видели, кто несет ответственность за продолжение войны.

Пожалуйста, берегите себя этой ночью и завтра. Мы работаем над тем, чтобы укомплектовать ПВО противоракетными средствами,

– подчеркнул он.

Отметим, что соответствующее предупреждение прозвучало на фоне новой ракетной атаки по Киеву. В результате атаки последствия фиксируются в Деснянском и Дарницком районах города. К сожалению, известно о как минимум одной жертве.