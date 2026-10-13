Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про нові загрози з боку Росії?

Зеленський зазначив, що дії Росії свідчать про її небажання дотримуватися домовленостей, про які говорив американський президент. За його словами, Україна підтримала припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Утім, російські війська продовжують атакувати електростанції та наражати на небезпеку життя українців. Окремо глава держави звернув увагу на те, що Україна не отримує від партнерів попереджень про пуски балістичних ракет.

Український президент назвав несправедливою ситуацію, за якої Росія продовжує знищувати українську енергетику, а українська сторона водночас залишається без важливої відповідної інформації від партнерів.

Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не замовчувати цю ситуацію. Він також наголосив на важливості того, щоб Сполучені Штати усвідомлювали, що відбувається, та бачили, хто відповідальний за продовження війни.

Будь ласка, бережіть себе цієї ночі і завтра. Працюємо, щоб наповнити ППО протиракетами,

– наголосив він.

Зауважимо, що відповідне попередження пролунало на тлі нового ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки наслідки фіксують у Деснянському та Дарницькому районі міста. На жаль, відомо про щонайменше одну жертву.