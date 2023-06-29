В ВСУ предупредили о вероятной подготовке России к новым ракетным ударам

В настоящее время в ВСУ наблюдают признаки того, что Россия готовится к новым ракетным ударам по территории Украины. Враг переформатировал свои усилия.

В эфире национального телемарафона руководитель объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в последние дни российские захватчики искали новую тактику, как нанести больше вреда Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия может готовиться к новым ударам по Украине

оккупанты очень часто пытаются компенсировать отсутствие результативности на линии фронта "тыловыми победами". Гуменюк сообщила, что российские захватчики активизировали беспилотную разведку вдоль линии фронта и пытаются глубже проникнуть в тыловые регионы. Она объяснила, что это может свидетельствовать о вероятной подготовке к последующим ракетным ударам.

Мы наблюдали слабую активность в течение последних двух суток. Это значит, что враг определенным образом переформатировал свои усилия, изучал возможности и тактику подыскивал тактику, которая была бы максимально эффективной,

– сказала она.

Оккупанты увеличили корабельную группировку в морях

Утром 29 июня в ОК "Юг" сообщили, что враг увеличил корабельную группировку в Черном и Азовском морях. Общее количество кораблей составляет 10 и 2 соответственно.

После двухдневной паузы в Черное море на боевое дежурство россияне вывели надводный ракетоноситель, снаряжение которого в 8 "Калибров".

Поэтому на фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении и из-за увеличения количества вражеских беспилотных разведчиков, ОК "Юг" уровень ракетной опасности оценивают как повышенный. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.