Возможен теракт на белорусской АЭС: для чего он России

Украинская разведка сообщает, что российские спецслужбы готовят возможные провокации на объектах энергоинфраструктуры Беларуси. Оккупанты, как всегда, планируют обвинить во всем Украину.

Лукашенко помогаетПутину вести войну против Украины, поэтому очевидно, что сообщения о возможных провокациях на белорусско-украинской границе от Генштаба не стали ни для кого неожиданностью. Однако российский диктатор может также прибегнуть к ядерному терроризму, и это вызывает беспокойство.

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Возможны теракты на объектах критической инфраструктуры

Главное управление разведки отмечает, что в ближайшее время российские спецсилы могут совершить несколько терактов на территории Беларуси. Вероятные провокации оккупанты планируют на объектах, обеспечивающих энергоснабжение.

На территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины,

– пишут в ГУР.

В частности, речь идет о провокациях в Гродненской и Брестской областях. Одна из главных целей россиян, как считает ГУР, – белорусская атомная электростанция "Островок". Очевидно, что даже будь Лукашенко против этого "проекта", Кремлю было бы на это безразлично. Государство-сателлит России просто поставлено в известность.

Что известно об АЭС "Островок" Белорусскую атомную станцию построили при режиме Лукашенко совсем недавно – в 2020 году. Произошло это по российскому проекту и на российские деньги. Есть подтверждение того, что строительство происходило с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент даже принял резолюцию по безопасности на электростанции "Островок". Кстати, на АЭС уже были аварии, сопровождавшиеся взрывами оборудования.

Источник: ГУР

Зачем Россия планирует теракты

Конечно, ответственным за теракты планируют сделать Киев. Кроме того, привлечь к этому хотят граждан государств, входящих в Североатлантический альянс.

Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму. В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже в состоянии боевой готовности,

– комментирует украинская разведка.

Вероятно, Москва ищет повод, чтобы официально втянуть в войну белорусских военных. Также подобные теракты будут создавать гражданам Беларуси "нужное мнение" об Украине и НАТО.

Беларусь "не хочет втягиваться" в полномасштабную войну

Недавно министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что "ни в коем случае его страна не будет втягиваться" в полномасштабное вторжение России в наше государство. Это довольно забавное слышать, учитывая, что именно с территории Беларуси после 24 февраля на Киев и другие регионы Украины наступали российские военные.

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