Пригожин захочет выслужиться перед Путиным: какую провокацию готовит Россия в Беларуси

По данным Службы безопасности Украины, страна-агрессор хочет использовать вагнеровцев, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Россияне готовятся к масштабной провокации "под чужим флагом" на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Но Александр Лукашенко знает, чем занимаются наемники в Беларуси.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и бывший советский разведчик Сергей Жирнов. Он отметил, что ЧВК "Вагнера" в Беларуси контролирует белорусский ОМОН и КГБ. Отметим, что СБУ получила информацию о запланированном теракте из нескольких источников.

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Белорусский диктатор понимает, как вагнеровцы угрожают ему на его территории. Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси против того, чтобы их вооружать.

Понимает, что если "Вагнера" со стрелковым оружием нарисуются в Беларуси, то что им будет мешать дойти до Минска? "До Москвы не получилось, давайте в Минск",

– сказал бывший сотрудник КГБ.

Вдруг, если Евгений Пригожин станет президентом Беларуси, то для главы ЧВК "Вагнера" это будет не так уж плохо. После недомятежа Пригожина Лукашенко фактически "спас" Путина. И теперь белорусский диктатор требует и получает деньги за это от российского.

Зачем Пригожин хочет выслужиться перед Путиным: смотрите видео

Чего хочет Пригожин

"Не исключаю того варианта, что Пригожин все-таки захочет выслужиться перед Путиным. Для Пригожина самое главное – не просто вернуть расположение Путина. Ему важно вернуть финансирование государственное Путина", – отметил бывший советский разведчик.

Ведь Александр Лукашенко ничего не платит вагнеровцам. А они бесплатно не работают. Наемников нужно одевать, кормить, чем-то занимать и платить деньги. Они становились в ряды ЧВК только для того, чтобы заработать.

Кроме того, ЧВК "Вагнера" могут пытаться доказать Путину, что они не хотели его свергать с власти. Для того, чтобы "реабилитироваться", Пригожин может пойти на такую провокацию.

"Тем более, если в результате провокации он потеряет зэков в составе "Вагнера", которых абсолютно не жалко… у него есть костяк около 1000 человек – очень серьезные бойцы", – сказал экс-сотрудник КГБ.

К тому же правила приема в ЧВК "Вагнера" изменились. Чтобы попасть туда, нужно, в частности, не иметь долгов, не быть осужденным и не стоять на учете в психдиспансере. Поэтому Евгений Пригожин может быть заинтересован, чтобы так избавиться от зэков.

Он останется с костяком важным. А весь балласт, который он вынужден привезти в Беларусь, уничтожат поляки или литовцы, когда будет такая провокация,

– предположил Сергей Жирнов.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси