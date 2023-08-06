Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і колишній радянський розвідник Сергій Жирнов. Він зауважив, що ПВК "Вагнера" у Білорусі контролює білоруський ОМОН та КДБ. Зазначимо, що СБУ отримала інформацію про запланований теракт із кількох джерел.

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Білоруський диктатор розуміє, як вагнерівці загрожують йому на його території. Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі проти того, аби їх озброювати.

Розуміє, що, якщо "Вагнера" зі стрілецькою зброєю намалюються в Білорусі, то що їм буде заважати дійти до Мінська? "До Москви не вийшло, давайте до Мінська",

– сказав колишній співробітник КДБ.

Раптом, якщо Євгеній Пригожин стане президентом Білорусі, то для глави ПВК "Вагнера" це буде не так і погано. Після недозаколоту Пригожина Лукашенко фактично "врятував" Путіна. І тепер білоруський диктатор вимагає та отримує гроші за це від російського.

Для чого Пригожин хоче вислужитися перед Путіним: дивіться відео

Чого хоче Пригожин

"Не виключаю того варіанту, що Пригожин все-таки захоче вислужитися перед Путіним. Для Пригожина найголовніше – не просто повернути прихильність Путіна. Йому важливо повернути фінансування державне Путіна", – зауважив колишній радянський розвідник.

Адже Алєксандр Лукашенко нічого не платить вагнерівцям. А вони безкоштовно не працюють. Найманців треба одягати, годувати, чимось займати та платити гроші. Вони ставали до лав ПВК лише для того, аби заробити.

Окрім того, ПВК "Вагнера" можуть намагатися довести Путіну, що вони не хотіли його скидати з влади. Для того, аби "реабілітуватися", Пригожин може піти на таку провокацію.

"Тим паче, якщо в результаті провокації він втратить зеків у складі "Вагнера", яких абсолютно не шкода… у нього є кістяк близько 1000 людей – дуже серйозні бійці", – сказав ексспівробітник КДБ.

До того ж правила прийому у ПВК "Вагнера" нині змінилися. Аби туди потрапити, треба, зокрема, не мати боргів, не бути засудженим та не стояти на обліку в психдиспансері. Тому Євгеній Пригожин може бути зацікавлений, аби так позбутися зеків.

Він залишиться з кістяком важливим. А весь баласт, який він вимушений привезти до Білорусі, знищать поляки чи литовці, коли буде така провокація,

– припустив Сергій Жирнов.

ПВК "Вагнера" у Білорусі