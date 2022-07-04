Россия готовит "референдум" в Херсонской и Запорожской областях на 11 сентября, – ГУР

Российские оккупанты все же надеются провести фейковый "референдум" на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья. Планируют это действо на 11 сентября.

Захватчики готовятся к этому. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Правда, он заметил: между подготовкой и самим фактом – долгий путь. Поэтому приведет ли он именно к той цели, к которой готовятся захватчики, покажет время и наша работа.

Оккупанты даже не определили цели

Буданов рассказал, что захватчики даже не определили целые псевдореферендума. Они готовятся к подсоединению, но параллельно с этим есть другие варианты.

создание новых "народных республик",

создание одной великой "народной республики",

присоединение обширной территории к России,

присоединение отдельной территории к России.

Разведчик подытожил, что это все россияне надеются решить, как обычно, в последний день.

Какая ситуация в Херсонской области

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