Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Президент уже заслушал доклады украинской разведки и СБУ.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты уже подготовили все для теракта, информирует 24 Канал. Президент подчеркнул, что Украина передает имеющиеся доказательства каждому в мире. Все должны знать: Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка.

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Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого,

– подчеркнул президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина уже предупреждала мир, что Россия готовит теракт на Каховской ГЭС. Предупреждала еще тогда, когда получили доказательства ее минирования.

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ЗАЭС – крупнейшая атомная в Европе

Зеленский напомнил миру, что ЗАЭС – самая большая атомная в Европе. Все мировые лидеры и все страны, а также МАГАТЭ, точно знают, что там происходит.

Президент подчеркнул, что Россия использует ЗАЭС как элемент своей агрессии. Сначала российские оккупанты оккупировали станцию, а теперь держат там оружие и военных и прикрывают ЗАЭС обстрелы соседних городов.

Что говорят об угрозе теракта на ЗАЭС