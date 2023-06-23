Как россияне могут совершить теракт на ЗАЭС: 2 возможных варианта и их последствия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Технически есть 2 возможных варианта, которые могут произойти на ЗАЭС.

Об этом 24 Каналу рассказала радиобиолог и научная сотрудница Института проблем безопасности атомных станций НАН Украины Елена Паренюк. По ее словам, сейчас очень сложно определить возможный масштаб аварии на ЗАЭС, потому что неизвестно, что и как будет заминировано.

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Варианты теракта на ЗАЭС

Паренюк отметила, что первый вариант – отключение охлаждения для реактора, который сейчас активен. В этом случае может произойти выход радионуклидов в атмосферу. Чтобы уберечься, нужно полностью закрываться дома и сделать так, чтобы воздух из окружающей среды не попал в дом.

Радиобиолог объяснила, что более вероятным является минирование хранилища отработанного топлива или взрыв, что приведет к утечке радиоактивных веществ, которые попадут в Днепр.

Людям, которые находятся выше, чем Никополь и Энергодар, ничего не будет, потому что вода течет вниз по течению Днепра. Тем, кто живет снизу по течению Днепра, следует не использовать воду из Днепра и вообще не использовать воду из водопровода для питья,

– подчеркнула она.

Потом нужно будет ожидать рекомендаций от украинских властей, которые будут предоставлять информацию, как действовать дальше. Главное – не пить воду из публичных источников, подчеркнула научная сотрудница.

Она добавила, что при выключении охлаждения для реактора вода также будет загрязнена, однако в случае второго варианта будет более критично обезопасить себя от попадания радионуклидов извне. При взрыве радионуклиды поднимутся наверх в воздух, а затем осядут на воду. Если произойдет утечка из хранилища или реактора, радионуклиды попадут в воду сразу.

Карта загрязнения

Кроме того, если произойдет утечка радионуклидов в атмосферу, все будет зависеть от того, куда будет дуть ветер. Елена Паренюк отметила, что есть приложение windy.com, которое показывает направление ветра на всей территории Украины. В нашем государстве есть мониторинговые станции, которые примерно через час смогут узнать, какие радионуклиды попали в воздух.

Я уверена, что Украина изучила уроки Чернобыля и Фукусимы. У нас есть наработанные стратегии коммуникации, воздушная тревога, телеграмм-каналы. В случае чего будет распространена информация. Мы ее сможем актуально получать. Здесь главное – доверять власти. Профессиональные институции работают, чтобы Украина победила,

– заверила радиобиолог.

Алгоритм действий в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

Россия готовит теракт на ЗАЭС: что известно