Это 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он добавил, что думать и волноваться за это должны не только украинцы. Мир должен жестко реагировать и противодействовать преступлениям российских террористов.

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Россия шантажирует ядерной катастрофой

Цель россиян – остановить активные действия украинских Сил безопасности и обороны. Однако это не получится.

Как отметил представитель ГУР, сейчас речь идет о шантаже. Однако в руках ид**тов, террористов и убийц шантаж – это серьезный фактор, с которым нужно считаться.

То, что он (шантаж – 24 Канал) будет и будет усиливаться было понятно,

– сказал Юсов.

Украина и весь цивилизованный мир работают и прорабатывают разные сценарии и варианты избегания катастрофы.

Обратите внимание! Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что российские террористы разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС в результате подрыва Каховской дамбы. Кроме того, враг дополнительно заминировал один из охладителей.

Также Юсов подчеркнул, что враг может прибегнуть к провокациям для того, чтобы обвинить Украину. Речь идет не только о катастрофе на ЗАЭС, но и о подобных ядерных объектах на территории России.

"Прежде всего, это угроза для населения самой Москвы и вызов для элиты и внутриполитического руководства", – добавил представитель ГУР.

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