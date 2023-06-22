Це 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що думати й хвилюватися за це мають не лише українців. Світ має жорстко реагувати та протидіяти злочинам російських терористів.

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Росія шантажує ядерною катастрофою

Мета росіян – зупинити активні дії українських Сил безпеки й оборони. Однак це не вийде.

Як зазначив представник ГУР, наразі мова йде про шантаж. Однак у руках ід**тів, терористів й вбивць шантаж – це серйозний фактор, на який треба зважати.

Те, що він (шантаж – 24 Канал) буде й посилюватиметься було зрозуміло,

– сказав Юсов.

Україна й весь цивілізований світ працюють й опрацьовують різні сценарії та варіанти уникнення катастрофи.

Зверніть увагу! Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що російські терористи зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської греблі. Крім того, ворог додатково замінував один з охолоджувачів.

Також Юсов наголосив, що ворог може вдатись до провокацій для того, аби звинуватити Україну. Мова йде не лише про катастрофу на ЗАЕС, а й про подібні ядерні об'єкти на території Росії.

"Насамперед це загроза для населення самої Москви й виклик для еліти та внутрішньополітичного керівництва", – додав представник ГУР.

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