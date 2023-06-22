Це 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що думати й хвилюватися за це мають не лише українців. Світ має жорстко реагувати та протидіяти злочинам російських терористів.
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Росія шантажує ядерною катастрофою
Мета росіян – зупинити активні дії українських Сил безпеки й оборони. Однак це не вийде.
Як зазначив представник ГУР, наразі мова йде про шантаж. Однак у руках ід**тів, терористів й вбивць шантаж – це серйозний фактор, на який треба зважати.
Те, що він (шантаж – 24 Канал) буде й посилюватиметься було зрозуміло,
– сказав Юсов.
Україна й весь цивілізований світ працюють й опрацьовують різні сценарії та варіанти уникнення катастрофи.
Також Юсов наголосив, що ворог може вдатись до провокацій для того, аби звинуватити Україну. Мова йде не лише про катастрофу на ЗАЕС, а й про подібні ядерні об'єкти на території Росії.
"Насамперед це загроза для населення самої Москви й виклик для еліти та внутрішньополітичного керівництва", – додав представник ГУР.
У ГУР прокоментували підготовку росіян до теракту на ЗАЕС: дивіться відео
Росіяни готують теракт на ЗАЕС
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Президент вже заслухав доповіді української розвідки та СБУ.
- Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що ядерна загроза залишається постійно упродовж того часу, що ЗАЕС – окупована російськими загарбниками. Росіяни у будь-яку мить можуть зробити щось, що призведе до катастрофи.
- Посол Валерій Чалий наголосив, що вважає катастрофу на ЗАЕС – реалістичним сценарієм. Він порадив українцям зробити запаси бензину, продовольства і засобів захисту першої необхідності.