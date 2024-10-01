Есть доказательства, что Россия готовит удары по нашим объектам ядерной энергетики, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у нашего государства есть информация о подготовке ударов со стороны России по объектам ядерной энергетики. Украинское правительство уже передало партнерам все необходимые доказательства.

Об этом Андрей Сибига заявил во время форума по безопасности в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Россия готовится ударить по ядерной энергетике Украины

Украинский министр отметил, что руководство России хочет добиться отключения электроэнергии в Украине, чтобы "негативно повлиять на настроения и мораль украинцев".

Мы это понимаем и все эти доказательства были переданы нашим союзникам. Поэтому мы должны предотвратить это. Это является серьезной угрозой и большим риском ядерного инцидента,

– сказал он.

Андрей Сибига отметил, что россияне умеют хорошо использовать шантаж и это вызывает беспокойство у некоторых союзников по эскалации. Впрочем, министр иностранных дел считает, что ответ должен быть сильным.

"Мы приняли решение о поставках в Украину HIMARS, артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, дальнобойного оружия. Финляндия и Швеция получили членство в НАТО, и ничего не произошло. Поэтому, пришло время не бояться и принять историческое решение", – заметил глава МИД.

К слову, ранее о подобных планах врагов сообщал и Владимир Зеленский. Во время выступления на Генассамблее ООН президент подчеркнул, что Россия готовит удары по ядерным объектам в Украине, чтобы отключить реакторы от системы энергоснабжения, и это может привести к новой ядерной катастрофе в Европе.