Про це Андрій Сибіга заявив під час Безпекового форуму у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Росія готується вдарити по ядерній енергетиці України

Український міністр наголосив, що керівництво Росії хоче домогтися відключення електроенергії в Україні, аби "негативно вплинути на настрої й мораль українців".

Ми це розуміємо і всі ці докази були передані нашим союзникам. Тому ми повинні запобігти цьому. Це є серйозною загрозою та великим ризиком ядерного інциденту,

– сказав він.

Андрій Сибіга зазначив, що росіяни вміють добре використовувати шантаж і це викликає занепокоєння у деяких союзників щодо ескалації. Втім, міністр закордонних справ вважає, що відповідь має бути сильною.

"Ми ухвалили рішення про постачання в Україну HIMARS, артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру, далекобійної зброї. Фінляндія та Швеція отримали членство в НАТО, і нічого не сталося. Тому, настав час не боятися і прийняти історичне рішення", – зауважив глава МЗС.

До слова, раніше про подібні плани ворогів повідомляв і Володимир Зеленський. Під час виступу на Генасамблеї ООН президент наголосив, що Росія готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання, і це може призвести до нової ядерної катастрофи в Європі.