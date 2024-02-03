Появляются "мертвые души": как Россия готовит "выборы" Путина на оккупированных территориях

Захватчики собираются провести "голосование" за президента России на временно оккупированных территориях. Чтобы "нарисовать" нужный результат, в ход идут определенные манипуляции.

Правозащитник Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что у оккупантов проблемы с "явкой" на этих "выборах".

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В списках – "мертвые души"

Лисянский отметил, что оккупанты сейчас формируют списки избирателей и, соответственно, вносят туда много людей, которых физически уже нет.

То есть фактически "мертвые души",

– сказал правозащитник.

Он пояснил, что после предыдущих псевдовыборов на временно оккупированных территориях много людей, которых россияне использовали тогда, уже умерли. Ведь на захваченных Россией украинских землях высокая смертность.

Россияне же, по его словам, заказали более чем 4 миллиона бюллетеней, потому что по их расчетам там живет более 5 миллионов человек. На самом деле на сентябрь 2023 года там было максимум 3 миллиона 200 человек. А количество избирателей вообще будет меньше, ведь голосуют только с 18-летнего возраста.

Какой результат нужен оккупантам

Правозащитник отметил, что, если в прошлый раз был установлен результат в 75%, то сейчас им поставили результат, чтобы за Путина "проголосовали" 80% избирателей.

Соответственно, прийти или хотя бы нарисовать, что пришли, нужно где-то 95 – 98% из тех, что они насчитали. То есть из тех более чем 5 миллионов, которых физически нет,

– заявил Лисянский.

Поэтому, добавил он, для российских политтехнологов поставили задачу как-то увеличивать явку. Потому что у них с этим имеюся проблемы. Интересно, что Россия решила провести перепись населения на временно оккупированных территориях, но уже после псевдовыборов.

Псевдовыборы на оккупированных территориях: коротко