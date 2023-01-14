Россия готовится к долговременной войне, – ГУР
Источник:ГУР МО Украины
Российские захватчики готовятся к долговременной войне против Украины. На территории государства-агрессора планируют ввести военное положение.
По наблюдениям военной разведки Украины Россия проводит подготовку к длительной войне. Об этом пишет 24 Канал.
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Оккупанты готовятся к переводу России на военное положение. В частности, по данным ГУР, об этом свидетельствуют проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса.
Они ориентированы на усиление потенциала вооруженных сил страны-агрессора. Кроме того, на создание условий для проведения операций, которые были спланированы еще в самом начале войны, впрочем, оккупационные войска реализовали их неудачно.
Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС России Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке России к продолжению широкомасштабной долговременной войны,
– подчеркнули в ГУР.
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Россия пытается создать 2-миллионную армию
- Накануне в ГУР также сообщали, что Россия пытается создать 2-миллионную армию.
- Уже в ближайшие дни оккупанты могут объявить о проведении очередной волны мобилизации.
- В государстве-агрессоре хотят призвать к вооруженным силам еще 500 тысяч россиян. Это позволит создать стратегические резервы.