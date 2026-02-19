Готова ли Россия к масштабному наступлению весной: оценка аналитика BILD

Появляются сообщения, что Россия якобы готовится к большому весеннему наступлению на территорию Украины в 2026 году. Оккупанты, вероятно, накапливают свои силы и перебрасывают их вдоль восточной и южной границ нашего государства.

Журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке рассказал 24 Каналу, что говорил об этом с украинским военным, который находится в районе Покровска. Он сказал, что россияне готовят наступление.

Реальна ли угроза наступления России весной?

Юлиан Репке подчеркнул, что россияне постоянно осуществляют наступление на украинские позиции.

Мы видим, что все больше военных из Покровска и Мирнограда атакуют в направлении Белецкого, Родинского и Доброполья. Они для этого используют много бойцов и техники,

– отметил аналитик издания BILD.

Украинские военные видят все, что делает противник, однако в Силах обороны сомневаются, что россиянам удастся прорвать линию обороны.

Какая ситуация в Донецкой области: карта

Главная причина в том, что наши защитники знают о планах оккупантов, куда они движутся и имеют возможность останавливать их механизированные штурмы. Это удается делать благодаря беспилотникам.

Это означает, что россиянам придется идти пехотой, а она очень медленно и уязвима к артиллерии, минометов и дронов,

– сказал Юлиан Репке.

Он подчеркнул, что в украинской армии утверждают, что россияне сейчас теряют больше личного состава, чем могут мобилизовать. Говорится о более 30 тысяч потерь – раненых и убитых. Именно поэтому противнику будет сложно вести наступление, к которому он готовится.

Важно! Россия продолжает стягивать войска на восточном и южном направлениях, готовясь к возможному наступлению весной 2026 года. По словам военнослужащего Александра Мусиенко, враг усиливает штурмовые действия и авиационную поддержку, пытаясь дестабилизировать украинские позиции, однако Силы обороны контролируют ситуацию и пытаются сорвать поставки и подкрепления противника. Ключевая задача украинских военных сейчас – сдержать темп наступления и сохранить устойчивость обороны в Донецкой области.

Несмотря на все, по словам аналитика издания BILD, россияне пытаются вести наступление на разных направлениях и им это удается. Но украинские военные на передовой уверены, что могут эффективно противодействовать таким усилиям россиян.

Что ожидать от возможного наступления России весной 2026 года?